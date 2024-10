Inter-Milan, UFFICIALE: gara annullata. Ecco il comunicato

Un intoppo organizzativo ha impedito la disputa del match tanto atteso: il comunicato ufficiale parla chiaro

Era tutto pronto per la rivincita. Un modo per vendicarsi di quanto accaduto a San Siro nella serata dello scorso 22 settembre, quando la pur favoritissima compagine nerazzurra è caduta a sorpresa nella stracittadina che ha segnato la prima sconfitta stagionale dei Campioni d’Italia.

Tutto era pronto, dicevamo, con la curiosità di vedere all’opera tanti campioni che, tanto per aumentare le già elevate motivazioni, hanno anche assistito in prima persona alla partita decisa dal gol del rossonero Gabbia. Pur trattandosi di una partita amichevole, il nuovo derby in terra asiatica avrebbe potuto ripristinare le corrette gerarchie sui valori delle due squadre di Milano.

Abbiamo volutamente usato il condizionale perché il match tra le vecchie glorie di Inter e Milan, organizzato per il 5 ottobre nella città cinese di Nanning, è stato annullato dalle autorità locali. L”Inter Forever’, questo il nome della blasonata squadra composta da tantissimi campioni che hanno fatto la storia della Beneamata, era chiamata al secondo appuntamento di un 2024 che l’aveva già vista scendere in campo in Georgia nello scorso marzo. Il tanto atteso appuntamento con gli ex nemici rossoneri dovrà però attendere ancora.

Inter Forever, niente derby: il comunicato uffiiciale

“Per motivi indipendenti dalla volontà dei club, il derby tra AC Milan Legends e Inter Forever, in programma il 5 ottobre alle 20:00 a Nanning, è stato cancellato in seguito alle decisioni prese dalle autorità locali”, si legge in una nota della società di Viale della Liberazione.

I nostalgici dell’era – tornata in auge nel 2023 con la semifinale di Champions – in cui Inter e Milan si sfidavano in Italia e in Europa per la supremazia nazionale e continentale saranno certamente rimasti delusi. Il pensiero di vedere epici duelli tra Diego Milito e Billy Costacurta, tra Esteban Cambiasso e Ricardo Kakà, e tra Serginho e Capitan Zanetti sulla fascia di competenza, lascia spazio all’amarezza per un rinvio di cui si saprà certamente di più nei prossimi giorni.

A titolo di cronaca, riportiamo la stellare rosa dell’Inter Forever che, a meno di annunci lampo nelle prossime settimane, si dà appuntamento al nuovo anno con altre sfide dal sapore di un passato glorioso.

Portieri: Sebastien Frey, Tommaso Berni.

Difensori: Javier Zanetti, Marco Materazzi, Ivan Cordoba, Douglas Maicon, Andrea Ranocchia, Francesco Colonnese.

Centrocampisti: Esteban Cambiasso, Wesley Sneijder, Borja Valero, Houssine Kharja, Giorgos Karagounis.

Attaccanti: Adriano, Diego Milito, Nicola Ventola, Goran Pandev.