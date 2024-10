L’Inter lo soffia al Milan: 10 milioni per il figlio d’arte

L’Inter è pronta a soffiare un giocatore al Milan. I nerazzurri, infatti, potrebbero mettere gli occhi sul figlio d’arte: prezzo 10 milioni

Il calciomercato si è chiuso ormai da un mese, ma le squadre comunque proseguono a lavorare sottotraccia per individuare i rinforzi utili in vista della sessione invernale o quella estiva di giugno 2025. E proiettandoci a lungo termine l’Inter potrebbe entrare in corsa per un figlio d’arte e soffiarlo ai cugini del Milan.

La linea decisa da Oaktree sarà ribadita anche la prossima stagione. L’Inter proverà ad acquistare giocatori giovani e futuribili nell’ottica di un’economia sostenibile. Il giocatore rispecchia alla perfezione le indicazioni date dalla proprietà e non è da escludere che Marotta possa fare un tentativo per valutare la fattibilità dell’operazione. Ad oggi il prezzo si aggira intorno ai 10 milioni di euro e vedremo nei prossimi mesi se sarà possibile arrivare alla fumata bianca oppure no.

👀🇦🇷Secondo @GiokerMusso di @calciomercatoit l’#Inter ha messo gli occhi su Santiago #Castro, attaccante classe 2004 rivelazione di questo inizio di #SerieA. Già 3 gol e 1 assist nelle prime 6 giornate con la maglia del #Bologna. Si ispira a #Lautaro⚫️🔵 pic.twitter.com/klMMA7GkVw — Interlive (@interliveit) September 30, 2024

Calciomercato Inter: idea figlio d’arte, servono 10 milioni

In casa Inter sono molto chiare le idee su come muoversi nelle prossime sessioni di calciomercato. Si continuerà a puntellare la rosa e contemporaneamente si porteranno a Milano profili giovani e assolutamente futuribili. L’obiettivo da parte di Oaktree è quello di costruire da subito la squadra per i prossimi anni e toccherà a Marotta individuare i giocatori giusti per rendere la rosa di assoluta qualità. Tra i profili che potrebbero presto attirare l’attenzione del club nerazzurro c’è anche quello di Ruben van Bommel, figlio di Mark e attualmente giocatore dell’AZ Alkmaar.

Il classe 2004 attualmente gioca come esterno sinistro, ma può tranquillamente agire come seconda punta e rispecchia alla perfezione i parametri imposti da Oaktree. Altro vantaggio se ci si muove subito è il costo. Per molti la carriera del figlio d’arte è destinata a esplodere da un momento all’altro e prenderlo per una cifra di 10 milioni di euro rappresenterebbe un bel risparmio.

Ma, in caso di volontà da parte dell’Inter di approfondire la questione, si dovrà battere una folta concorrenza. A partire dal Milan di Fonseca. Il rapporto tra Ibrahimovic e Mark van Bommel è molto forte e i rossoneri potrebbero sfruttare proprio questa amicizia per eventualmente affondare il colpo e portare il classe 2004 nel club meneghino. Però sappiamo che il calciomercato non guarda assolutamente a queste cose, quindi può succedere davvero di tutto.