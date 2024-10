Offerta shock a Inzaghi per lasciare subito l’Inter

Offerta importante a Simone Inzaghi per dire addio subito all’Inter. Ecco qual è stata la risposta del tecnico nerazzurro alla proposta

Gli occhi di una big su Simone Inzaghi. Le prestazioni del tecnico non sono passate inosservate e una squadra avrebbe deciso di rompere gli indugi mettendo una proposta sul piatto molto importante. Secondo quanto riferito da Tancredi Palmieri, la dirigenza avrebbe individuato nel tecnico il profilo giusto per la panchina.

La volontà da parte della squadra è quella di strapparlo da subito all’Inter per portarlo in panchina già durante la sosta. Una mossa a sorpresa e che conferma l’intenzione del club di puntare forte su Simone Inzaghi sin da subito. La proposta è stata recapitata al tecnico, il quale ha risposto in maniera decisa e immediata. L’allenatore piacentino ha avuto sempre le idee chiare sul suo futuro e questa offerta non ha sicuramente cambiato la sua posizione.

Inzaghi è sicuramente tra gli artefici principali di questi anni di successi dell’Inter e le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate a diversi club. Ora una big ha deciso di rompere gli indugi e presentare una proposta molto importante al tecnico per strapparlo da subito all’Inter.

Offerta importante per Inzaghi, la risposta del tecnico

“Il Manchester United nei giorni scorsi ha offerto la panchina a Simone Inzaghi per subentrare immediatamente durante la pausa nazionali – scrive in esclusiva Tancredi Palmieri – ma il tecnico ha declinato“. Una posizione molto chiara, quindi, per l’allenatore nerazzurro.

La volontà è quella di continuare la sua esperienza alla guida del club campione d’Italia almeno fino al termine della stagione. Poi si deciderà se proseguire insieme oppure no. Ma per adesso il suo presente si chiama Inter e i Red Devils dovranno cambiare obiettivo se alla fine decideranno di esonerare ten Hag visto il periodo non sicuramente semplice.

BOOM! ESCLUSIVA: Il Manchester United nei giorni scorsi ha offerto la panchina a Simone Inzaghi per subentrare immediatamente durante la pausa nazionali ma Inzaghi ha declinatohttps://t.co/cJWRcboZUR — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 4, 2024

L’obiettivo da parte di Inzaghi è quello di poter chiudere nel migliore dei modi la stagione con l’Inter. Poi, come accade ogni anno, il tecnico si siederà al tavolo con il club nerazzurro, nonostante il rinnovo del contratto, per decidere insieme se continuare oppure no. Per ora, però, la richiesta del Manchester United è stata declinata e fino a giugno lo vedremo sulla panchina del club campione d’Italia.