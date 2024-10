Conferme su Simone Inzaghi: via dall’Inter per un altro top club

Simone Inzaghi potrebbe salutare l’Inter: arrivano conferme, un top club è pronto a scommettere sull’allenatore nerazzurro

Mentre il campo può consacrare l’Inter come una delle grandi favorite tanto in Serie A quanto in ambito europeo, il calciomercato resta un tema caldissimo in casa nerazzurra. Beppe Marotta lavora senza sosta alle possibilità che verranno fuori da gennaio e giugno. Ma intanto, c’è una questione che sembra poter spaventare i tifosi interisti.

Il futuro di Simone Inzaghi sotto la lente d’ingrandimento. Un legame forte quello che intercorre tra l’Inter ed il tecnico di Piacenza e che sulla carta è stato recentemente rinnovato, nero su bianco. Lo scorso luglio l’annuncio di Marotta, Inzaghi continuerà ad essere l’allenatore dell’Inter: la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2026.

Tutti però si sono accorti delle sue qualità, della capacità di vedersela alla pari in ben due occasioni contro il Manchester City. Nell’estate 2023, in occasione della finale di Champions League poi vinta dagli uomini di Guardiola grazie alla rete di Rodri. E recentemente nell’esordio stagionale in Europa, con lo 0-0 dell’Etihad Stadium.

Inzaghi piace, Inzaghi ha mercato e l’Inter stavolta potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un tecnico apprezzatissimo soprattutto lontano dalla Serie A. Una rosa all’altezza della situazione e le scelte dalla panchina fino a questo momento hanno fruttato Scudetto e seconda stella.

Nonostante qualche passo falso, però, quest’anno si punterà a vincere tutto. E da giugno chissà che le strade dell’Inter e del 48enne ex Lazio non possano effettivamente separarsi. Una pista pare pronta ad infiammarsi, secondo le ultime indiscrezioni: il top club lo vuole a tutti i costi.

Inzaghi via dall’Inter, è confermato: futuro inglese

Arrivano conferme alle anticipazioni di ‘Interlive.it’ riguardo al sempre più probabile addio, a giugno, di Simone Inzaghi. A riferirle il quotidiano britannico ‘Daily Star’ che non lascia dubbi sulla prossima destinazione del tecnico nerazzurro: è pronto per la Premier League.

Lo schiacciante ko di domenica scorsa all’Old Trafford contro il Tottenham potrebbe aver segnato il futuro di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United. Il manager olandese sta deludendo, la situazione non migliora da anni ed i vertici dello United starebbero valutando la sostituzione in panchina in vista della prossima stagione. Già nella prossima pausa per le nazionali verrà presa una decisione da Ratcliffe riguardo al destino di ten Hag. Per la prossima stagione il grande sogno è però Simone Inzaghi.

Tre anni di ottimi risultati quelli inanellati fino a questo momento dal tecnico di Piacenza nella Milano nerazzurra: risultati che ora Ratcliffe vorrebbe ‘trasferire’ all’Old Trafford. Pare quindi sempre più probabile che ten Hag venga licenziato, non è da escludere che si cerchi un traghettatore fino a quella che potrebbe essere la pazzesca firma di Simone Inzaghi nell’estate 2025. I ‘Red Devils’ hanno messo nel mirino anche l’ex Ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate. Al momento, però, la pista che porta all’allenatore nerazzurro pare essere la più calda per giugno.