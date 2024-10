Inzaghi-United nel 2025: l’Inter ha già pronto il sostituto

Il destino di Simone Inzaghi pare ormai segnato, occhio al Manchester United: due nomi clamorosi per l’eredità del tecnico

Il campo continua a far sorridere i tifosi nerazzurri. L’Inter ha schiacciato la Stella Rossa, con diverse seconde linee in campo. La mano di Inzaghi continua a vedersi in modo chiaro, chiaramente, anche sugli ultimi arrivati come Taremi e Zielinski.

Oltre all’inchiesta sulla Curva Nord, ‘spaventa’ i tifosi il futuro dell’allenatore campione d’Italia. L’anticipazione di ‘Interlive.it’ riguardo alla possibile partenza di Simone Inzaghi a fine stagione – destinazione Manchester United – continua a trovare conferme in Inghilterra.

Inzaghi all’Old Trafford non è più utopia, tant’è che la dirigenza di Viale della Liberazione starebbe già lavorando sottotraccia alla ricerca del sostituto, con un’opzione in particolar modo che farebbe impazzire di gioia gli interisti. Occhio alla sorpresa, Marotta in tal senso è un maestro.

Post Inzaghi, spunta il nome di Klopp. Più realistico Allegri

Il pessimo rendimento del Manchester United guidato da Erik ten Hag è sotto gli occhi di tutti. Se potessero, i vertici dei ‘Red Devils’ lo rimpiazzerebbero subito con Inzaghi. Ma non si può. Non ancora, almeno. Ecco quindi che sta nascendo una possibilità clamorosa, con un big pronto a raccogliere l’eredità dell’ex Lazio.

Stando ad alcuni rumors, rumors assurdi, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe valutare concretamente il nome di Jurgen Klopp, reduce da una pausa che durerà fino a fine stagione dopo la lunga esperienza sulla panchina del Liverpool.

L’allenatore tedesco in passato è stato accostato a diverse grandi realtà del nostro calcio – anche Juventus e Milan – alla fine, però, non se n’è fatto nulla. Il nodo sarebbe ovviamente lo stipendio: nel suo ultimo anno alla guida dei ‘Reds’ ha guadagnato circa 12 milioni di euro.

Ecco allora che Marotta, ammesso che resti alla guida dell’Inter dopo la bufera Curva Nord, potrebbe portare avanti un’altra validissima alternativa, più economica: un usato sicuro che prende il nome di Massimiliano Allegri. L’ex Juventus è svincolato e si è parlato di lui in ambito Milan in caso di esonero anticipato di Fonseca. Ma già in passato l’Inter e il suo attuale presidente avevano pensato ad Allegri: il piano B porterebbe essere così l’allenatore livornese, pronto a prendersi la sua rivincità dopo il tumultuoso addio alla Juventus.