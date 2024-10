Inzaghi difende e poi critica la squadra. ‘Allarme’ Thuram: “Farò degli esami”

Inzaghi dopo Inter-Torino: “Quello che stiamo facendo non basta”. Thuram leader: “Conta che ha vinto la squadra”

Le parole a ‘Sky Sport’ di Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Torino per 3-2, con sofferenza nel finale nonostante i granata fossero in dieci e senza Zapata uscito per infortunio.

– Ancora una volta è mancata la gestione del finale, dove c’è stata tanta sofferenza.

“Partiamo dal fatto che questa squadra ha fatto tre vittorie in una settimana. Dovevamo reagire dopo il derby, ai ragazzi non posso dire nulla. Poi chiaramente dobbiamo migliorare in certi aspetti, in questo momento paghiamo a caro prezzo tutto quanto. Non dobbiamo rilassarci, dopo la Stella Rossa si è lavorato sui dettagli da limare. In vantaggio di un uomo e di due gol, una gara come quella di oggi non può finire 3-2, ci sono stati interventi del portiere ed errori nostri. Nella nostra area bisogna prestare più attenzione, e non mi riferisco solo ai difensori”.

– Bastoni, Calhanogli e Mkhitaruan sono gli insostituibili?

“No, in questo momento mi sembravano i giocatori in grado di fare tre partite in una settimana. Stanno crescendo tutti e ho bisogno di tutti. Ogni giocatore sta crescendo, poi le mie scelte poi sono derivanti dall’allenamento”.

– In Champions porta inviolata, in campionato sono già 9 i gol incassati. Casualità o difetto di attenzione? Oppure in Serie A ci sono squadre preparate meglio?

“Abbiamo cambiato gli interpreti e gli avversari, ma avremmo potuto subire gol pure contro Manchester City e Stella Rossa. Stasera col Torino e a Udine c’erano meno segnali, però alla fine abbiamo subito lo stesso gol. Ci sono momenti così e dobbiamo lavorare, ieri siamo stati tanto sul campo perché quello che stiamo facendo non basta. Posso dire, però, che questi ragazzi hanno grande predisposizione. Ci mettono tutto”.

Inter-Torino 3-2, Thuram: “La caviglia mi fa male”

“Oggi ne ho fatti tre, ma ha vinto la squadra ed è questo ciò che conta”. Così Marcus Thuram dopo la tripletta che ha messo ko il Torino e regalato all’Inter tre punti pesantissimi. Il francese ha interrotto nel migliore dei modi un digiuno che durava da un mese.

“Se lo Scudetto dipende ancora da noi? No, ogni partita è difficile in Serie A. Abbiamo una grande rosa, con i nuovi arrivati arrivati per darci una mano. Proveremo a dare il massimo”. Con il tris di stasera, il classe ’97 raggiunge Retegui in testa alla classifica marcatori con 7 reti: “Non mi interessano queste cose – le parole a ‘Sky Sport’ del numero 9 nerazzurro – La cosa importante è che vinca l’Inter”.

In conferenza stampa Thuram ha parlato del problema alla caviglia: “Mi è girata un po’ e mi fa male – le parole del francese che mettono in apprensione l’ambiente interista – Adesso farò gli esami con il dottore e vedremo”.