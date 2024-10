Pagelle Inter-Torino 3-2: Thuram incontenibile, ancora cali di concentrazione

Top e flop del match tra Inter e Torino andato in scena al ‘Meazza’ e valevole per la settima giornata di Serie A

L’Inter batte il Torino 3-2 e si piazza due punti sotto la capolista Napoli. Thuram incontenibile, tripletta per lui. In negativo si segnalano altri cali di concentrazione, con errori individuali – di Bisseck nel primo tempo e di Calhanoglu allo scadere – che portano la squadra a subire gol (sono già 7 in campionato…) con il rischio di perdere punti come stasera, contro un avversario in dieci per più di sessanta minuti.

TOP

THURAM – Ha rischiato ginocchio e caviglia nell’intervento killer di Maripan. S’è arrabbiato e ha castigato subito il Torino, per ben tre volte interrompendo un digiuno di un mese. Troppo importante per questa Inter, anche al di là dei gol. Esce zoppicante per una botta, in panchina serve l’intervento del ghiaccio.

MKHITARYAN – Sta tornando il vero Mkhtaryan. Professore universitario a centrocampo, l’esito della stagione dipenderà molto dal rendimento dell’armeno. Esce tra gli applausi di San Siro

FLOP

BISSECK – Deve darsi una svegliata. Inzaghi lo ripropone dopo la brutta prova di Udine, ma se ne sarà pentito quando dopo il raddoppio interviene in ciabatte e sigaro regalando in pratica l’1-2 a Zapata.

FRATTESI – Non trova mai lo spazio per far male, ma va detto che di palloni a imbucare ne riceve pressoché zero. Un po’ avulso dal gioco.

Pagelle e tabellino Inter-Torino

INTER-TORINO 3-2

25′, 35′ e 60′ Thuram, 36′ Zapata, 86′ rig.Vlasic

INTER (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 4 (46′ Pavard 6,5), Acerbi 6,5, Bastoni 6,5 (82′ de Vrij); Darmian 6 (68′ Dumfries 6), Frattesi 5,5, Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 7,5 (77′ Zielinski s.v.), Dimarco 6; Thuram 9 (68′ Taremi 6), Lautaro 6. All.: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 5; Walukiewicz 5, Coco 5, Maripan 3; Lazaro 5 (62′ Vojvoda 5,5), Gineitis 5,5 (62′ Ilic 5,5), Ricci 6 (83′ Vlasic 6,5), Linetty 5,5, Pedersen 5,5; Adams 6 (32′ Masina 5), Zapata 8 (84′ Karamoh s.v.). All.: Vanoli

ARBITRO: Marcenaro di Genoa

AMMONITI: Maripan, Bisseck, Linetty, Walukiewicz

ESPULSI: Maripan