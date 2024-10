Ha solo 18 anni ed è già un muro europeo: l’Inter studia un grande colpo

L’Inter va a caccia di un colpo che potrebbe essere molto importante per il suo futuro: arriva dalla Spagna e ha già esordito in Europa

Se il presente dell’Inter è fatto di tanti impegni sul campo, grandi ambizioni e qualche problema di troppo da fronteggiare in società, la linea di Oaktree è già chiara per il futuro e prevede investimenti mirati e su calciatori giovani, che possa aumentare il loro valore e l’asset del club in futuro.

Per questo, già nella scorsa sessione di calciomercato, i nerazzurri hanno messo gli occhi su alcuni dei migliori talenti in circolazione, e alla fine hanno deciso di puntare le loro fiches su Tomas Palacios, un braccetto di sinistra che si sta ambientando a Milano e potrebbe essere importante già nei prossimi mesi per Simone Inzaghi.

Sempre in difesa, non dovranno mancare le idee e le novità. I contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij andranno a scadenza a giugno 2025 e al momento le possibilità che vengano rinnovati sono veramente basse. Ciò dipende soprattutto dall’anagrafica dei due centrali e non dalle prestazioni in campo. Marotta e Ausilio sono già al lavoro per portare a Milano un nuovo titolare, ma occhio anche a un profilo giovane che potrebbe fare al caso dei nerazzurri.

L’Inter segue con attenzione Jon Martin: ruba la scena con la Real Sociedad

Non solo la Champions League, dove l’Inter ha totalizzato quattro punti in due partite, ma anche l’Europa League ha aperto i battenti. E proprio in quell’occasione, la Real Sociedad ha potuto schierare contro il Nizza un talento che ha subito mostrato tutte le sue doti e ottime qualità in copertura e nella lettura delle azioni offensive avversarie.

Stiamo parlando di Jon Martin, un ragazzo che ha solo 18 anni, ma si sta affacciando già in diverse occasioni alla prima squadra. Il suo esordio europeo ha mostrato una fisicità impressionante per un calciatore di quell’età e anche la capacità di essere un riferimento nel cuore della difesa, con grande sostanza.

L’Inter seguirà da vicino la sua evoluzione come sostituto di Acerbi, ma sicuramente non come titolare assoluto, bensì come talento da far crescere alle spalle di un big. La sua valutazione è ancora sotto i 5 milioni di euro: certo, i nerazzurri dovranno scontrarsi con la volontà della Sociedad di non perderlo e anche con il senso di appartenenza del ragazzo, che di sicuro non manca.