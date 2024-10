Inter, che beffa: se ne va gratis al Barcellona

Indiscrezioni provenienti dalla Spagna riferiscono del sempre più vivo interesse del Barcellona per il big: se ne va gratis

Proprio il terreno preferito da Beppe Marotta, quello dei prestigiosi parametri zero arrivati in gran numero alla Pinetina negli ultimi anni, rischia stavolta di trasformarsi in una delusione di mercato. Il dirigente meneghino, che ha fatto di tali operazioni il suo modus operandi, rafforzando decisamente la rosa senza impattare troppo il bilancio, potrebbe in questa occasione essere costretto ad inchinarsi.

Del resto, quando all’asta partecipano club come Barcellona, Bayern Monaco, PSG e Liverpool, spuntarla può non esser facile. Uscire sconfitti dalla contesa non è certo un’ipotesi da scartare, considerando le ampie finanze a disposizione di questi autentici giganti del calcio continentale.

Il portale catalano ‘Elnacional.cat’ ha fatto il punto della situazione attorno al forte difensore, colonna del Bayer Leverkusen col contratto in scadenza a giugno del 2025. Il 28enne tedesco nativo di Amburgo ha già fatto sapere a Xabi Alonso – per la verità anch’egli tutt’altro sicuro di restare sulla panchina dei Campioni di Germania in carica – di non voler prolungare il proprio rapporto col Bayer. Nemmeno a dirlo, si è scatenata da subito la corsa al colosso teutonico.

Jonathan Tah, il sogno di Marotta sbatte contro la forza del Barça

Con Inigo Martínez ed Eric García che non convincono il tecnico dei blaugrana Hansi Flick, e Ronald Araujo col contratto in scadenza a giugno 2026, acquistare un nuovo centrale difensivo è una delle massime priorità della dirigenza barcellonista. Quale profilo migliore di Jonathan Tah, già allenato dal tecnico tedesco in nazionale, potrebbe fare al caso dell’ambizioso club guidato dal presidentissimo Joan Laporta?

Come detto, il leader del reparto arretrato delle ‘Aspirine’ ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua carriera. Lusingato dalle ultime importanti offerte economiche provenienti da Parigi, il tedesco riflette. La margherita da sfogliare consta di molti petali, uno dei quali ha i colori nerazzurri dell’Inter.

L’operazione, in questo caso, è assai difficile. Tutte le concorrenti hanno un deciso bisogno di un innesto titolare in quella posizione di campo – il Liverpool deve sostituire van Dijk, il PSG Skriniar, il Bayern Monaco (in pole) non è così soddisfatto di Kim – e il fatto di poter risparmiare l’oneroso costo del cartellino consentirebbe ad ognuna di esse di presentarsi all’entourage del calciatore con una proposta di ingaggio da capogiro. Difficile per Marotta spuntarla in un sentiero impervio come quello che si preannuncia essere il cammino verso la definizione dell’affare.