Quattro addii a zero, l’Inter ha sciolto ogni dubbio

La dirigenza nerazzurra è pronta a mettere nero su bianco quattro partenze: Marotta ha deciso, rivoluzione estiva in casa Inter

Uno dei temi caldi per la prossima stagione, in casa Inter, è legata alle cessioni. Il calciomercato porterà importanti novità alla rosa di Simone Inzaghi che ha già dato le sue direttive settimane fa per quelli che dovrebbero essere i partenti.

Sul fronte entrate, in realtà, qualcosa si sta già muovendo. L’Inter avrà urgente bisogno di un nuovo centrale difensivo, viste le situazioni contrattuali dubbie di Acerbi e de Vrij. Occhio poi a centrocampo e attacco, reparti in cui circolano da tempo alcuni nomi di un certo calibro: Jonathan David su tutti. Ma è il capitolo addii che pare aver già registrato una svolta, con Marotta che avrebbe in mano un elenco di quattro nomi che sicuramente saluteranno l’Inter a zero il prossimo 30 giugno.

Sfoltire la rosa per poi dedicarsi ai nuovi innesti. In casa nerazzurra è chiara la strategia per il futuro, e se per il presente la priorità rimane il campo, per giugno ci sono già idee chiarissime o quasi su chi dovrà salutare la compagnia.

Inter, poker di addii: via gratis

La prima riguarderà la difesa, con uno tra Francesco Acerbi e de Vrij che chiuderà l’esperienza ub nerazzurro. Entrambi sono arrivati dalla Lazio, con il primo diventato un punto cardine per Simone Inzaghi.

Sicuro partente Andrei Radu, rientrato dal prestito al Bournemouth ma fuori dai piani nerazzurri. Il portiere rumeno, a 27 anni, può diventare un’occasione di mercato essendo in scadenza a giugno. A proposito di calciatori con il contratto che termina a giugno 2025, Il terzo nome che saluterà la Milano nerazzurra è quello di Joaquin Correa.

L’attaccante argentino è reduce da un’annata disastrosa al Marsiglia ed è rimasto all’Inter per mancanza di offerte. O meglio dire di offerte a lui congeniali. A fare spazio in attacco, infine, sarà anche Marko Arnautovic.