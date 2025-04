Oumar Solet è già al centro del calciomercato. Dopo le ottime prestazioni con l’Udinese, aumentano le pretendenti oltre all’Inter

Difensore cercasi. L’Inter vuole abbassare l’età media e migliorare le alternative nella prossima stagione, per cui sta già scandagliando il calciomercato alla ricerca dei nomi giusti per il reparto a tre di Simone Inzaghi. Da De Winter a Hien, passando per Beukema e Bijol, le alternative non mancano e sono costantemente in via di valutazione, senza che ci sia ancora un vero e proprio favorito o comunque con un bollettino in aggiornamento.

Tra i tanti profili in lizza, ce n’è uno che ha rubato l’occhio della dirigenza nerazzurra nelle ultime settimane. Oumar Solet ha avuto un impatto devastante in Italia con la maglia dell’Udinese, segnalandosi agli addetti ai lavori nella difesa a tre dei friulani.

La sua prestazione contro l’Inter è stata degna di nota, molto più di quella di Jaka Bijol. È bravo nella difesa del pallone, sa essere efficace in copertura e soprattutto in fase offensiva, per cui sarebbe un elemento prezioso da inserire nello scacchiere di Inzaghi. Non sarà comunque facile strapparlo ai bianconeri, soprattutto dopo le ultime settimane.

Aumenta la concorrenza per Solet: Juve e non solo

Secondo quanto risulta a Interlive.it, l’Inter ha messo nel mirino Solet, ma il suo arrivo non è affatto scontato. Il gran gol contro i nerazzurri, unito ad altre ottime prove, ha fatto alzare di parecchio la sua valutazione, arrivata facilmente a 25 milioni di euro.

In più, Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un centrale puro, molto più che un interno di difesa. Per intenderci, l’intenzione è acquistare un giovane nel ruolo di Acerbi e de Vrij, quello che sarebbero stati Bremer o Buongiorno se fossero arrivati ad Appiano Gentile.

Solet verrà seguito e piace, soprattutto come vice Bastoni, ma la concorrenza è in aumento. Con l’arrivo di Tudor la Juve è passata a tre e l’ex Salisburgo potrebbe essere il profilo ideale da affiancare a Bremer e uno tra Kalulu e Gatti. Attenzione anche al Napoli, soprattutto se dovesse restare Antonio Conte e dovesse prediligere un sistema a tre centrali: il tecnico pugliese potrebbe esaltare le sue caratteristiche. Insomma, la strada è piena di insidie e nell’arco di questi interessamenti, Solet rischia di allontanarsi sempre di più dall’Inter.