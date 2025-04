Affare in “casa Inzaghi”, l’Inter è pronta a chiudere un colpo dal Pisa

C’è anche l’Inter tra i club interessati a un calciatore del Pisa, protagonista di una grande stagione in Serie B

Un finale di stagione al cardiopalma per i fratelli Inzaghi. Simone è in corsa su tre fronti con l’Inter. Filippo, invece, può riportare il Pisa in Serie A, trentacinque anni dopo l’ultima presenza nel campionato 1990-91 concluso al terzultimo posto.

Il Pisa, secondo in classifica a -9 dal Sassuolo ormai prossimo a festeggiare l’immediato ritorno in A, ha otto punti di vantaggio sullo Spezia a sette giornate dal termine della regular season. Un distacco ampio e gestibile che i toscani difficilmente si lasceranno sfuggire dopo una stagione intera in cui sono stati stabilmente tra i primi due posti della graduatoria, quelli che garantiscono la promozione diretta.

Per Pippo Inzaghi, quella con il Pisa, potrebbe essere la seconda promozione in Serie A dopo quella conquistata con il Benevento. Nella cavalcata verso la A, l’allenatore nerazzurro ha potuto contare sull’apporto di alcuni giocatori che, fin dall’inizio della sua esperienza sulla panchina dei toscani, hanno rappresentato un riferimento imprescindibile nei vari reparti.

C’è anche l’Inter sul difensore rivelazione del Pisa

Uno di questi gioca in difesa. Si tratta di Simone Canestrelli, centrale classe 2000, schierato sempre dal primo minuto in tutte le 31 partite disputate fin qui dal Pisa nel campionato di Serie B con tre gol all’attivo e altrettanti assist. Un rendimento notevole quello di Canestrelli, le cui prestazioni non potevano non attirare l’attenzione di club di categoria superiore.

Durante la scorsa sessione di mercato di gennaio, si è scritto di un interessamento di Milan e Bologna in vista della prossima stagione con il Pisa che, di certo, non voleva privarsi subito di un calciatore fondamentale in un’annata da promozione.

Le prestazioni di Canestrelli sono seguite con attenzione anche dall’Inter. In estate, i nerazzurri interverranno per rinforzare il reparto arretrato almeno con l’acquisto di un nuovo centrale anche con la permanenza di Acerbi e De Vrij. Acquisti che potrebbero raddoppiare se almeno uno dei difensori nerazzurri non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a Giugno.

Tanti i possibili nuovi difensori già accostati all’Inter. I nomi ormai sono noti ovvero Beukema, Bijol, Solet e Hien, tutti calciatori che necessitano di un importante investimento per il loro eventuale approdo in nerazzurro. Canestrelli ha una valutazione inferiore, circa 10 milioni e il Pisa faticherà a trattenerlo la prossima estate anche con il ritorno in Serie A.

L’Inter, pur avendo altre priorità per la difesa, potrebbe pensarci e magari garantirsi, a un costo abbordabile, un difensore giovane e affidabile in grado di arricchire le alternative a disposizione di Inzaghi in un’altra stagione che, già si sa, sarà ricca di impegni per i nerazzurri come quella che si sta per concludere.