Skriniar pronto a dire sì: ritorno in Serie A e Inter tradita

Il difensore slovacco, fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique al PSG, potrebbe tornare in Italia: il suo mentore spinge per averlo

Durante la scorsa estate si era arrivati perfino ad ipotizzare una sua esclusione dalla rosa, tanto per lanciare un messaggio chiaro sulla non centralità – per usare un dolce eufemismo – della sua presenza nel percorso tecnico scelto dall’allenatore del suo club.

Con un ingaggio annuo non esattamente accessibile a tutti – lo slovacco percepisce 10 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2028 – Milan Skriniar è rimasto nel già popoloso limbo del PSG, quello composto da tutti quei giocatori di cui il tecnico asturiuano può fare a meno. Nonostante il diretto interessato si sia sempre dichiarato entusiasta della sua avventura a Parigi, la considerazione di cui ha goduto e di cui gode presso chi poi prende le decisioni sulla formazione è più che eloquente.

Nonostante un buon Europeo disputato da capitano con la maglia della sua Slovacchia, l’ex difensore nerazzurro è a tutti gli effetti un esubero tecnico nella stellare rosa del PSG. Lo dimostra il resoconto del minutaggio sul campo, che parla di un giocatore in panchina nelle due gare di Champions e sceso in campo solo in due occasioni in Ligue 1, per un totale di 111′. La maglia da titolare affidatagli il 14 settembre nel vittorioso match contro il Brest si è spiegata, col senno del poi, con la carenza di alternative nel ruolo di difensore centrale per la gara in oggetto. Una rondine, insomma. Che non ha significato l’avvento della primavera.

Skriniar, Conte lo aspetta a Napoli: colpo da favola

Già oggetto, come anticipato, di diversi rumors di mercato nell’ultima sessione estiva di scambi, colui che proprio all’inizio della trattativa col PSG indossava la fascia da capitano nell’Inter, potrebbe tornare in Serie A. A cercarlo con insistenza è uno dei tecnici con cui l’ex Samp ha reso al meglio nel corso della sua carriera. Parliamo ovviamente di Antonio Conte, l’allenatore del 19esimo scudetto interista.

Il lavoro del salentino in quel di Napoli ha già prodotto i suoi frutti. I partenopei sono arrivati alla sosta per le nazionali in testa alla classifica, e in città – ma non solo – non sono pochi quelli che credono che gli azzurri possano davvero lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata.

L’eventuale arrivo a gennaio di un pezzo da novanta come Skriniar – l’intenzione di Conte sarebbe quella di avere il suo pupillo già nella stagione in corso – aumenterebbe non di poco le speranze napoletane di competere fino in fondo per un traguardo che pareva impensabile fino a qualche settimana fa. Il binomio Conte-Skriniar, del resto, ha già dimostrato di poter funzionare alla grande in quel di Milano.