Inter, pazza idea Zaniolo a gennaio: ecco come può andare in porto l’affare

Il talento nativo di Massa, già passato per le Giovanili nerazzurre, stuzzica la fantasia di Beppe Marotta: possibile colpo per gennaio

Tecnicamente, quando il giocatore fu inserito nel complicato scambio che portò Radja Nainggolan dalla Roma all’Inter nell’estate del 2018, il suo cartellino fu valutato 6,75 milioni. Forse uno sproposito, considerando che il pur promettente fantasista non aveva calcato nemmeno una volta i campi del massimo campionato.

Bastarono però poche apparizioni a Nicolò Zaniolo – uno che detiene il primato di una convocazione con la nazionale maggiore ancor prima di esordire in Serie A – per far capire a tutti di essere in possesso di un talento purissimo. E con ampi margini di miglioramento.

Un potenziale campione su cui poi il crudele destino si è abbattuto, infliggendo un doppio infortunio – per due volte il giocatore ha subìto la rottura del legamento crociato del ginocchio – che ne ha inevitabilmente condizionato l’ascesa. Una crescita che ad un certo punto sembrava inarrestabile, come dimostrarono almeno le prime tre stagioni in maglia giallorossa.

‘Parcheggiato’ sostanzialmente alla Roma nel già citato affare Nainggolan, l’ex prodotto delle Giovanili della Fiorentina è stato per anni un grande rimpianto della dirigenza nerazzurra. Giova ricordare, a tal proposito, che precedentemente al primo grave infortunio al ginocchio, l’attaccante aveva raggiunto la valutazione di 55 milioni di euro. Uno sperpero, a livello tecnico ma anche economico, imputabile all’era pre-Marotta, ma comunque un cruccio non da poco per tutti i tifosi interisti.

Da allora, anche solo considerando il turning point del primo – e non ultimo – grave problema fisico di una carriera davvero sfortunata, Zaniolo ha fatto in tempo a conquistare la maglia della nazionale, a segnare il gol decisivo nella conquista della Conference League della Roma nella stagione 2021/22, a passare al Galatasaray, e infine ad esser ceduto all’Atalanta con una particolare formula legata al riscatto obbligatorio.

Zaniolo all’Inter, la diabolica formula è allo studio

Il club orobico ha prelevato il talento azzurro in prestito dai giallorossi di Istanbul per poco meno di 7 milioni di euro, ma i bergamaschi sono obbligati a riscattare a titolo definitivo il calciatore per 15,5 milioni più 2 di bonus qualora lo stesso prenda parte al 60% della gare stagionali della Dea.

Considerando che lo stesso Galatasaray già presume che l’Atalanta farà in modo di non far scattare l’obbligo contrattuale di acquisto definitivo, l’Inter potrebbe pensare di subentrare nel già articolato affare tra il club turco e quello di Bergamo.

Partendo dal presupposto che i Campioni d’Italia cercano una seconda punta che sappia saltare l’uomo, qualora si riuscisse a piazzare Arnautovic e Correa a gennaio, l’Inter potrebbe accordarsi col Galatasaray per subentrare di fatto nell’accordo di prestito con obbligo condizionato del giocatore.

Per Zaniolo, che nel recente passato ha anche flirtato pesantemente con la Juve dichiarandosi suo accanito tifoso, sarebbe un ritorno a casa. Laddove tutto avrebbe potuto avere inizio. E che forse da gennaio, a sei anni e mezzo di distanza, potrebbe clamorosamente ricominciare.