L’Inter pensa al colpo alla Doku: la grande svolta di Inzaghi

Un colpo alla Doku potrebbe cambiare il volto dell’Inter di Simone Inzaghi: Marotta pianifica un’importante operazione per il 2025

L’Inter non è ancora una squadra che mostra tutte le sicurezze della scorsa stagione, ma nonostante una difesa ancora da registrare, dà comunque ragione a Simone Inzaghi che ha centrato tre vittorie in una settimana. Si può ancora lavorare a qualcosa di diverso sotto il profilo tattico, ma qualcosa dovrà cambiare anche per quanto riguarda l’atteggiamento dei singoli, ma per fare in modo di non inciampare più in determinati errori.

E per il futuro, quasi paradossalmente, il tecnico di Piacenza potrebbe sperimentare anche qualcosa di un po’ diverso. Infatti, con il rientro ormai imminente di Tajon Buchanan, che dovrebbe tornare dopo la sosta, l’Inter avrà un esterno di centrocampo in grado di puntare continuamente l’uomo e creare la superiorità numerica, uno dei fattori che più è mancato nella prima parte di stagione.

Per il futuro, potrebbe essere acquistato un profilo simile anche dall’altra parte del campo. Denzel Dumfries, infatti, è ormai a un passo dal rinnovo di contratto, ma la sua permanenza a giugno prossimo non è per nulla scontata, anzi l’olandese potrebbe partire di fronte a un’offerta congrua al suo valore. Al suo posto, considerando la permanenza sempre più probabile di Darmian, potrebbe essere acquistato un calciatore ancora più offensivo.

L’Inter mette gli occhi su Minteh: un colpo alla Doku nel 3-5-2

Sappiamo bene la capacità del Manchester City di non perdere di efficacia offensiva, nonostante spesso la squadra ruoti in un 3-5-2 parecchio spregiudicato. E sugli esterni, dall’inizio o a partita in corso, un’arma fondamentale per Guardiola è Doku.

L’esterno offensivo è capace di saltare con grande regolarità l’avversario e andare al tiro o all’assist, insomma di scardinare anche le difese più serrate. Marotta e Ausilio potrebbero cercare un colpo proprio con queste caratteristiche, e per questo il mirino è finito su Yankuba Minteh, giovane talento del Brighton.

Di piede mancino, può essere lui il jolly di Inzaghi in determinate situazione e con grandi margini di miglioramento. Perché l’affare decolli, però, c’è un grosso ostacolo: la valutazione del suo cartellino è sui 35 milioni di euro, una spesa che, però, potrebbe portare grandi dividenti con il passare dei mesi. Di sicuro, l’esterno offensivo è un calciatore che manca nella rosa nerazzurra ed è seguito con grande interesse.