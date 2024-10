Inter, conferma che toglie ogni dubbio: ormai è fuori rosa

Altra brutta notizia per il calciatore dell’Inter. Un’altra esclusione che sa quasi di verdetto definitivo sul suo futuro

Archiviata la vittoria per 3-2 contro il Torino, l’Inter tornerà ad allenarsi da mercoledì. Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che si ritroverà a metà settimana nel centro sportivo nerazzurro a ranghi ridotti per l’assenza dei convocati in Nazionale.

Tra Nations League e qualificazioni mondiali, Inzaghi riavrà il gruppo al completo tra mercoledì e giovedì della prossima settimana, a tre giorni dalla ripresa della Serie A con l’Inter attesa dalla difficile trasferta contro la Roma di domenica 20 ottobre. Sfida con i giallorossi che rappresenta l’inizio di un altro tour de force per i campioni d’Italia, attesi poi da altre sei partite (tra i cui i big match con Juve, Arsenal e Napoli) prima dell’ultima pausa del 2024 per le nazionali, fissata a inizio novembre.

A differenza di quanto avvenuto nella scorsa stagione, Inzaghi avrà più calciatori a disposizione durante pausa. Se Barella ha dovuto rinunciare alla convocazione con l’Italia per infortunio, altri nerazzurri non giocano più in nazionale (Sommer e Mkhytarian) o non sono rientrati tra le scelte dei c.t. Tra questi Darmian, Acerbi e un altro escluso eccellente.

Altra esclusione dai convocati: il sostituto è un altro

Seconda mancata convocazione consecutiva per Benjamin Pavard. Il c.t. della Francia, Didier Deschamps, non l’ha inserito tra i calciatori scelti per le sfide di Nations League contro Israele e Belgio, alla stregua di quanto avvenuto a settembre quando la nazionale transalpina ha affrontato Italia e il Belgio.

Nel commentare le convocazioni, Deschamps ha specificato che Pavard non è stato scelto in quanto non gioca tutte le partite da titolare con l’Inter. Ebbene, per il difensore nerazzurro è arrivata un’altra delusione.

Lo stesso Deschamps ha deciso di sostituire l’infortunato Dayot Upamecano non con Pavard bensì con un altro difensore ovvero Loic Badé del Siviglia. Un’altra bocciatura per l’interista che sa tanto di verdetto quasi definitivo sul suo futuro in Nazionale. Pavard ha fatto parte dei convocati della Francia fino a Euro 2024, competizione nella quale non è stato mai schierato. L’ultima sua presenza con i Blues risale allo scorso giugno, nell’amichevole vinta per 3-0 contro Lussemburgo.

Presente, invece, tra i convocati Marcus Thuram. Con la tripletta al Torino, l’attaccante nerazzurro si candida a un posto da titolare nelle prossime due partite considerata anche l’assenza di Griezmann (ha lasciato definitivamente la Nazionale) e Mbappé non convocato.