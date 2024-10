L’Inter batte la Juve: 20 milioni per il nuovo bomber

L’Inter è pronta a piazzare un colpo importante sul calciomercato. 20 milioni sul piatto e Juventus ‘bruciata’ in vista del traguardo

È un’Inter che continua ad essere molto attiva sul calciomercato. I nerazzurri hanno le idee chiare su come muoversi nelle prossime sessioni. L’obiettivo è sempre quello di portare a Milano giocatori giovani e futuribili, ovvero in linea con le indicazioni date da Oaktree subito dopo il suo approdo alla guida del club.

In estate Marotta potrebbe portare alla corte di Simone Inzaghi un nuovo bomber. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una proposta importante per strappare il sì del giocatore e battere la Juventus oltre che naturalmente le altre squadre.

I contatti sono in corso ormai da giorni e nei prossimi mesi si potrebbe entrare nel vivo della trattativa. Il club meneghino lo ha individuato come principale obiettivo ed ora si è pronti ad affondare il colpo per aggiudicarselo.

Calciomercato Inter: ecco il bomber, battuta la Juventus

L’Inter proverà a regalare a Simone Inzaghi un nuovo bomber la prossima estate. Dopo aver inseguito un attaccante giovane nell’ultima sessione di calciomercato, i nerazzurri hanno spostato l’acquisto di un anno e a fine campionato si proverà a chiudere un colpo importante. Una mano potrebbe arrivare dagli svincoli di Arnautovic e Correa. Due addii che libereranno circa 20 milioni di euro e a quel punto l’assalto al giocatore può partire.

Il nome in cima alla lista è sempre quello di Jonathan David. Il contratto in scadenza con il Lille a fine della stagione lo rende ancora più appetibile e sono in corso tutte le valutazioni del caso. I contatti con l’entourage dell’americano vanno avanti ormai da tempo e in casa nerazzurra c’è la consapevolezza di dover mettere sul piatto una cifra importante per strappare il sì del giocatore e regalarlo a Simone Inzaghi.

Come scritto in precedenza, gli addii di Arnautovic e Correa potrebbero consentire ai nerazzurri di avere i soldi per portare David in nerazzurro. C’è da battere anche la concorrenza (tra cui quella della Juventus), ma Marotta si è mosso in anticipo proprio per avere un vantaggio sugli altri.