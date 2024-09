Via Arnautovic e Correa, l’Inter ha già scelto la quarta punta

Il piano è stato già definito: Correa e Arnautovic con le valigie in mano, il nuovo quarto attaccante è un nome importante

Il calciomercato estivo ha consolidato la forza dell’Inter campione d’Italia in carica. Simone Inzaghi può certamente dirsi soddisfatto dal lavoro svolto dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Si pensa, tuttavia, già alle prossime operazioni. Un affare in particolare, molto caro a Marotta, potrebbe essere sulla strada giusta per far felice l’allenatore piacentino.

Al di là dell’approdo last minute di Palacios per rimpolpare la difesa, l’Inter ha probabilmente fatto grande fatica solo in una sezione del campo. Nelle ultime ore di agosto c’è stata una doppia pista, in uscita, che non si è più concretizzato. Si parla di attacco, di Joaquin Correa e Marko Arnautovic che non rientravano più tra le priorità di Simone Inzaghi. Il club meneghino, però, in mancanza di offerte, ha dovuto fare di necessità virtù tenendo in rosa sia l’argentino che l’austriaco.

Correa, reduce da un’annata disastrosa in prestito al Marsiglia, difficilmente troverà spazio da qui all’anno prossimo. Il suo contratto, come quello di Arnautovic tra le altre cose, scadrà il 30 giugno 2025. Da allora in avanti, è già nei piani della dirigenza di Viale della Liberazione il puntare su un nuovo importantissimo attaccante che dalla prossima estate affiancherà Lautaro Martinez, Thuram e Taremi.

Colpo da applausi: l’Inter prende un super attaccante

Un doppio stipendio da oltre 3 milioni di euro che per questi ultimi mesi l’Inter dovrà sobbarcarsi. Poi, a fine stagione, è già programmato l’addio a parametro zero sia di Arnautovic che Correa. Marotta ha già scelto un grande colpo che potrebbe arrivare gratis.

Si parla di Jonathan David, stella del Lille accostata anche a Napoli e soprattutto Milan negli ultimi tempi. 3 gol e 2 assist in 8 presenze tra campionato e coppe per il 24enne di Brooklyn che sembrerebbe non avere la minima intenzione di rinnovare con il club francese. A questo punto la dirigenza dell’Inter, che già a fine estate aveva sondato il terreno per David, proverebbe a stringere la presa sull’attaccante bloccando il suo arrivo per luglio 2025. Un’operazione che completerebbe nel migliore dei modi il reparto avanzato dei campioni d’Italia.

Sotto porta David ha sempre proposto numeri importanti, tant’è che nella passata stagione ha siglato ben 26 reti con 9 assist in 47 apparizioni in campo: il canadese con la sua nazionale è recentemente diventato il recordman in quanto a gol realizzati. Un colpo di grandissimo spessore, per giunta a parametro zero, però non sicurissimo perché per il canadese c’è grande concorrenza, Juventus inclusa.