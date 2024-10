Grande colpo a zero nel 2025: conferme totali sul prescelto

L’Inter guarda al futuro e programma un grande colpo a zero. Arrivano delle conferme totali sul prescelto: Marotta ci sta lavorando

È un’Inter molto attenta e attiva sul calciomercato. I nerazzurri stanno iniziando a muovere i primi passi anche per la prossima estate. La presenza di Ausilio a Monza conferma la volontà da parte della dirigenza di visionare da vicino i possibili obiettivi e poi prendere decisioni importanti su come muoversi.

Scelta già fatta, invece, per un colpo a zero. Secondo le informazioni di SportMediaset, Marotta si sarebbe già mosso con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. I contatti sono in corso e nei prossimi mesi si proverà eventualmente a definire il tutto. La concorrenza è folta, ma il presidente dell’Inter spera di poter anticipare tutti e regalare un rinforzo di assoluto livello a Simone Inzaghi la prossima stagione.

“È vero che potrà continuare a usufruire dei benefici del decreto crescita, ma con il rinnovo l’Inter si impegna comunque molto sul piano economico per un calciatore che da due anni è una riserva e il cui rendimento è spesso non all’altezza” ✍️@RaffaeleAmato14 #Inter #Dumfries pic.twitter.com/HBTk0En48C — Interlive (@interliveit) October 7, 2024

Al momento siamo in una fase embrionale della trattativa e ancora tutto può succedere. Ma di certo le idee di Marotta sono molto chiare e il muoversi in anticipo rappresenta una sorta di conferma di come il giocatore sia in cima alla lista e si farà di tutto per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Inter: colpo a zero, Marotta si muove

L’Inter ha individuato in Jonathan David il giocatore giusto per rinforzare il reparto offensivo. Il contratto in scadenza nel 2025 e la concorrenza di club importanti come Barcellona, Newcastle e Juventus avrebbero portato Marotta ad allacciare da subito i contatti con l’entourage per valutare nei dettagli la fattibilità dell’operazione. Un colpo non semplice considerante anche le cifre che dovranno essere messe sul piatto per strappare il sì dell’attaccante del Lille. Ma l’Inter lo ha messo in cima alla lista dei propri desideri e vedremo se questa mossa consentirà ai nerazzurri di piazzare un colpo importante oppure no.

Attenzione anche alla possibilità di anticipare l’acquisto a gennaio. Al momento il reparto offensivo è completo, ma l’uscita di Arnautovic o Correa potrebbe aprire uno slot in attacco. E, in caso di accordo già trovato con il giocatore, non è da escludere che l’Inter possa fare un tentativo con il Lille per provare a portarlo da subito e non aspettare giugno.