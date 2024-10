Il doppio addio è servito: l’Inter non ha nessun dubbio

I piani sono chiari, l’Inter è pronta a salutare due dei suoi big: Marotta pianifica il doppio addio per un grande colpo

Dopo il 3-2 sul Torino, Simone Inzaghi può tirare il fiato e attendere il ritorno dei suoi dagli impegni delle Nazionali. Solo successivamente il tecnico nerazzurro potrà preparare in maniera certosina la sfida contro la Roma.

Il campo in primo piano, ma anche il calciomercato tiene alto l’interesse dei tifosi dell’Inter. Il club campione d’Italia sta progettando due operazioni già ventilate in estate. Durante la scorsa sessione di mercato Marotta ha fatto il possibile sia per portare a termine alcuni importanti rinforzi in entrata sia per permettere a Inzaghi di gestire un gruppo non eccessivamente folto.

In questa seconda battuta, per quel che riguarda le cessioni, non tutto è andato come previsto. E a questo punto il capitolo legato agli addii, in ottica 2025, torna a prendere prepotentemente spazio nei pensieri della dirigenza di Viale della Liberazione. In tal senso sono praticamente sicure due partenze a fine stagione.

🗓️🏆Le date della Supercoppa italiana 2025 che si giocherà di nuovo in Arabia Saudita🇸🇦 📌#InterAtalanta sarà la prima semifinale pic.twitter.com/TSHuXqPF8D — Interlive (@interliveit) October 9, 2024

Inter, ne vanno via due: è deciso

Jonathan David è il primo nome sulla lista di Marotta per rinforzare il reparto avanzato. L’operazione per arrivare al canadese – nonostante si tratti di un futuro svincolato – si presenta comunque molto costosa.

Ecco perché sono date praticamente per scontate le partenze di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. L’Inter ha provato a cederli in estate, ma senza successo anche per mancanze di offerte. Entrambi sono in scadenza a giugno 2025, per cui l’addio a fine anno è praticamente certo.

Correa ha racimolato appena 20′ in campo fino a questo momento, con 2 presenze lampo in Serie A. Per quel che concerne l’austriaco, che l’anno scorso è stato falcidiato dagli infortuni, i numeri sono meno impietosi. 101′ ed 1 gol in 4 apparizioni, con l’ex Bologna protagonista per oltre un’ora pure in Champions League. Con mesi d’anticipo, però, il dado è tratto. Arnautovic e Correa diranno addio all’Inter a parametro zero per lasciare spazio a David.