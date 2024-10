Inzaghi e l’addio all’Inter: “Arrivata una proposta indecente”

Continua a tenere banco il futuro di Simone Inzaghi. Al tecnico nerazzurro è arrivata una proposta indicente da parte di una big

Nonostante qualche critica e dei passi falsi, il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico piacentino è riuscito a creare una squadra come piace a lui e i risultati, almeno fino ad ora, lo hanno sempre premiato. Qualità che non sono assolutamente passate inosservate agli altri club.

Nelle ultime settimane, però, la situazione sembra essere cambiata. Una big avrebbe messo sul piatto “una proposta indecente” per provare a strappare il sì del tecnico. La volontà del club era quella di portare da subito Inzaghi sulla propria panchina, ma non è da escludere un rinvio a giugno dell’operazione. L’allenatore piacentino, però, è sempre stato molto chiaro sul suo futuro come, d’altronde, dimostra la risposta a questa offerta.

Simone Inzaghi e l’addio all’Inter: le ultime

Il futuro di Simone Inzaghi, nonostante il rinnovo firmato da poco, continua ad essere al centro di diverse voci. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile addio a fine stagione e al suo posto Simeone. Ma il tecnico nerazzurro ha le idee molto chiare su cosa fare il prossimo campionato e lo ha ribadito anche all’ultimo club che si è fatto avanti per lui. Come riferito dal Corriere dello Sport, a settembre il Manchester United tramite un intermediario avrebbe fatto una proposta indecente a Simone Inzaghi per portarlo in Inghilterra.

Il tecnico piacentino ha immediatamente respinto al mittente l’offerta ribadendo che da parte sua non c’è nessuna intenzione di lasciare l’Inter. L’allenatore sente questa squadra una sua creatura e la volontà è quella di proseguire la sua avventura a Milano.

Per il momento, quindi, ogni ipotesi di addio è stata messa in stand-by. L’intenzione di Inzaghi è quella di rispettare il nuovo contratto e proseguire in nerazzurro. Ora la palla passa alla società. Se la dirigenza riterrà soddisfacente il lavoro fatto dal tecnico, allora il matrimonio continuerà anche la prossima stagione.

In caso contrario, si riaprirebbero le piste che portano in Inghilterra per l’allenatore. Ma il presente si chiama Inter e il piacentino spera anche che nel suo futuro ci siano i colori nerazzurri.