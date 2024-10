“Vendete Zirkzee a gennaio”: ritorno di fiamma, il piano dell’Inter

Joshua Zirkzee continua a far parlare di sé sul calciomercato: l’attaccante potrebbe lasciare prima del tempo il Manchester United

Ci sono grandi amori che si accendono all’improvviso, poi finiscono e si risvegliano senza troppo preavviso. È quello che potrebbe succedere molto presto con Joshua Zirkzee e l’Italia: l’attaccante del Bologna si è trasferito a suon di milioni la scorsa estate al Manchester United e ha rappresentato il grande colpo dei Red Devils in attacco.

A distanza di pochi mesi, però, le cose potrebbero già essere cambiate. Il centravanti olandese ha mostrato tutte le sue qualità con la maglia del Bologna, diventando fondamentale in fase di impostazione della manovra offensiva, nella conduzione del gioco, con assist molto precisi e anche in fase realizzativa.

Quel calciatore che ha fatto impazzire un gran numero di big in giro per l’Europa, tra cui anche Inter, Milan e Juventus, però, sembra scomparso nel caos dello United. I Red Devils non hanno iniziato bene in campionato e neanche Zirkzee sta riuscendo a brillare, con una sola rete messa a segno fino a questo momento con il suo nuovo club. Le critiche non mancano e c’è addirittura chi vorrebbe che lasciasse la Premier già a gennaio.

Next level link up play but Zirkzee needs to realize he’s a striker and start scoring some goals. pic.twitter.com/HKG5WPHv8y — 𝐇𝐚𝐧𝐬 (@utdhans) October 6, 2024

Zirkzee e l’addio alla Premier: occhio all’Inter

L’Inter resta vigile sulla situazione del calciatore e ben consapevole di aver bisogno di un altro colpo di livello in attacco nei prossimi mesi. I nerazzurri hanno trovato un uomo importante in Mehdi Taremi, e soprattutto la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram dà garanzie per il presente e per il futuro.

Allo stesso tempo, però, è scontato che questa sarà l’ultima stagione per Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che consentiranno un risparmio di ben 20 milioni di euro a stagione. C’è spazio dunque per un altro colpo di livello in quella zona di campo e Zirkzee, già cercato a lungo da Marotta e Ausilio, potrebbe essere il profilo migliore possibile, considerando anche la sua fisicità e le sue capacità in rifinitura.

Il problema resta la cifra pagata dal Manchester United per acquistarlo, per cui l’unico modo per rivederlo in tempi brevi in nerazzurro sarebbe un prestito molto oneroso.