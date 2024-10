La Russa stuzzica il Milan: “Vinto il derby e ora non vincono più” | INTERLIVE

Ignazio La Russa ha parlato in occasione della presentazione del libro “Inter seconda stella” di Fabrizio Biasin. E non è mancata una stoccata al Milan

Oggi il Senato della Repubblica si è colorato un po’ di nerazzurro, nel cuore di una Roma infuocata tra un timido ritorno del caldo e dai tanti turisti per le vie della Capitale. Nella Sala Caduti di Nassirya, con pochi minuti di ritardo rispetto all’orario di inizio fissato per le 12:30, Fabrizio Biasin ha presentato il libro “Inter seconda stella”, edito Mondadori, in cui ha raffigurato le emozioni della scorsa stagione, che ha portato il ventesimo scudetto nell’albo d’oro del club nerazzurro.

Per l’occasione, erano presenti senatori di maggioranza e opposizione, pronti a superare divisioni e divergenze politiche in nome della fede nerazzurra. Lo spirito della giornata, quindi, è stato di orgoglio, rappresentazione dei valori squisitamente interisti e anche qualche battuta in più del solito in un contesto assolutamente solenne, ma disteso.

E Ignazio La Russa con la sua solita verve ha fatto gli onori di casa. Il Presidente del Senato si professa il numero uno degli interisti e non ha perso occasione di dimostrarlo con una battuta che ha strappato un sorriso all’intera sala.

La Russa ride e stuzzica i milanisti: la battuta sul derby vinto dai cugini

Atteso e applaudito da tutti i presenti, La Russa si è avvicinato al palco e ha stretto il microfoni per i saluti iniziali. E, pronti via, non ha fatto mancare una battuta immediata sulla vittoria del Milan dell’ultima stracittadina contro l’Inter.

“Finalmente hanno vinto un derby, ah! Qual è la differenza tra i derby vinti da noi in fila e l’ultimo vinto da loro? Che dopo aver vinto il derby non stanno più vincendo! Per vincere contro di noi – ha dichiarato con volto disteso -, devono trovare un’Inter scarica e loro che si devono scaricare tutto quello che hanno. Adesso vediamo quello che succederà”.

Le parole sono arrivate subito dopo le immagini video della conquista dell’ultimo scudetto dell’Inter, quindi proprio del derby della scorsa stagione che ha dato la matematica certezza del titolo nerazzurro. Una battuta piccata, quindi, ci stava parecchio bene e La Russa non si è fatta scappare una chance parecchio ghiotta per conquistare i favori dei presenti.