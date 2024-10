Inter impietrita: Sebastiano Esposito pronto a tradire, passa alla rivale

Un colpo di scena inattesa che riguarda Sebastiano Esposito: addio Inter, il tradimento del bomber è dietro l’angolo

La situazione di campo in casa Inter è chiara. La squadra di Simone Inzaghi, al netto del passo falso nel derby, è certamente una delle favorite per arrivare fino in fondo in ogni competizione. Una rosa consolidata dall’ultima sessione di calciomercato: in tal senso, però, novità importanti stanno per arrivare anche in vista della prossima estate.

L’attacco è una delle priorità di Beppe Marotta per la prossima stagione. L’Inter rischia di cambiare tanto, visto che sono almeno due i nerazzurri in uscita da Appiano Gentile. Marko Arnautovic e Joaquin Correa, in scadenza a fine giugno, lasceranno la ‘Beneamata’ per lasciare spazio ad almeno un nuovo arrivo alla corte di Simone Inzaghi.

Per giugno il grande obiettivo si chiama sempre Jonathan David, sul quale la dirigenza di Viale della Liberazione – secondo le ultime indiscrezioni – sembrerebbe aver accumulato un discreto vantaggio sulla concorrenza.

Resta un nodo da sciogliere che, ben presto, rischia di tramutarsi in un doloroso ‘tradimento’. Sebastiano Esposito, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, sta attualmente brillando in prestito con la maglia dell’Empoli. Il 22enne di Castellammare di Stabia potrebbe finire per vestire la maglia di una grande rivale dei nerazzurri.

Inter-Esposito, che guaio: il ‘tradimento’ è servito

Secondo le ultime indiscrezioni pare che la dirigenza di Viale della Liberazione sia fortemente intenzionata a puntare su Esposito l’anno prossimo. Questione di liste ma non solo: il ragazzo si sta comportando egregiamente in questa sua ultima avventura con la maglia dell’Empoli.

8 presenze, 3 gol e 2 assist complessivi che potrebbero tuttavia convincere il club toscano a spingere verso il riscatto del centravanti campano. Un classe 2002 che potrebbe aver fatto lo scatto verso la piena maturità e che starebbe attirando su di sé l’interesse di diverse grandi società.

Una di queste in particolar modo potrebbe rappresentare un tradimento vero e proprio: Esposito, così, può finire per salutare l’Inter definitivamente. L’Empoli potrebbe quindi riscattare la punta per i 5 milioni di euro pattuiti in estate e poi, eventualmente, rivenderlo.

Per la stagione 2025/26 a valutare la firma di Sebastiano Esposito sarebbe la Fiorentina di Rocco Commisso, evidentemente impegnata in un’opera di rafforzamento e svecchiamento del reparto avanzato della squadra di Palladino. Solo un interessamento quello gigliato che, in prospettiva, potrebbe tramutarsi in qualcosa di pericolosamente concreto.