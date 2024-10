Inter, telefonata a Marotta: “Trattativa in corso con Pogba”

Marotta starebbe spingendo per portare Pogba all’Inter… L’ipotesi di mercato suscita disappunto e rincrescimento

A sorpresa, la carriera di Paul Pogba potrebbe risorgere dopo che tutti l’avevano già data per conclusa, e nel peggiore dei modi. Tutto ciò grazie alla riduzione della squalifica che permetterà al francese di riavvicinarsi al calcio giocato. O, almeno, alla prospettiva di un rientro in campo da protagonista prima di diventare troppo anziano per risollevarsi. Pogba, alla ricerca di un riscatto dopo troppi anni deludenti, proverà dunque a tornare il campione che è stato, o più verosimilmente un calciatore in grado di poter essere utile con la sua esperienza e la sua innata classe.

Purtroppo per lui, Thiago Motta è stato chiaro: nella Juve non sembra esserci più spazio per il centrocampista francese campione del mondo nel 2018. Il classe 1993 dovrà dunque cercarsi un’altra avventura. E pare che qualcosa si sia già mosso… E sembra che si siano già un bel po’ di club interessati.

Inizialmente, il Polpo aveva subito una squalifica di quattro anni. E ciò lo avrebbe portato a rivedere il campo non prima dei trentacinque anni di età. Dati i suoi trascorsi atletici (minati da vari lunghi infortuni), nessuno osava dunque immaginare che sarebbe tornato protagonista in un campionato europeo. Dopo l’ultima fallimentare esperienza alla Juve, sembrava insomma che a Pogba non restasse che adattarsi a qualche torneo minore mediorientale o nordamericano.

La buona notizia per il ragazzo è che non dovrà affrontare quattro anni di inattività… La squalifica decretata dal TNA, il tribunale antidoping italiano che aveva rilevato la positività del francese al DHEA, è stata ridotta. Dopo il ricorso al TAS di Losanna, l’ex United è riuscito infatti a ottenere una riduzione a diciotto mesi.

Pogba torna in campo e manda un segnale a Marotta

Ma, come anticipato, assai difficilmente il forte incontrista indosserà la maglia bianconera il giorno del suo rientro. Sul ragazzo emerso quasi vent’anni fa come un campione dalla banlieue parigina di Roissy-en-Brie ci sono i soliti club arabi, americani e turchi… ma lui vorrebbe restare in Europa. Ecco perché, secondo alcune voci non confermato, Pogba potrebbe essere stato offerto anche all’Inter, dove il presidente Beppe Marotta è un suo vecchio estimatore.

Pogba all’Inter… suona strano e poco senso, sotto più punti di vista. E, infatti, non ci sono possibilità che il francese possa anche solo immaginare un futuro a Milano. Innanzitutto, Pogba cerca un palcoscenico in cui rilanciarsi, e all’Inter potrebbe incarnare l’ultima e meno utile opzione per un centrocampo già folto. Inoltre, con Inzaghi, non avrebbe collocazione in campo. Terza ragione: per farsi acquistare dovrebbe ridursi pesantemente lo stipendio. Inoltre, sembra che il trentunenne abbia già altri piani. Pogba vorrebbe riunirsi con un ex Juve, che però non è Marotta…

Calciomercato.it, un cui recente articolo suggerisce appunto la complicata ipotesi di qualche timido contatto fra Marotta e Pogba, sembra oggi convinto che il francese tornerà in patria. In attesa di un accordo per risolvere il suo contratto con i bianconeri, il Polpo sarebbe infatti già in trattativa avanzata con il Marsiglia. Potrebbe quindi tornare a giocare nel suo Paese d’origine (anche se, lo stesso Pogba, anni fa aveva detto che in Francia avrebbe giocato solo per il PSG…). Bisogna poi anche capire se Roberto De Zerbi sarà pronto a dargli spazio.

La nuova sfida per il Polpo

Secondo il The Athletic, invece, sarebbe ancora troppo presto per parlare di un nuovo club. Per ora l’entourage di Pogba si starebbe concentrando sul primo passo da compiere: la risoluzione contrattuale con la Juventus. Poi verrà in tempo per lanciarsi in una nuova sfida.

Al Marsiglia è arrivato nelle scorse settimane anche un altro ex Juve: Adrien Rabiot. E proprio l’ex centrocampista bianconero potrebbe star cercando di convincere Les Phoceens a puntare sull’ex stella francese.

E anche Patrice Evra, altro ex compagno di Pogba in nazionale e alla Juve, starebbe spingendo per far far sì che la sua prossima squadra possa essere il Marsiglia. Club arabi e americani possono aspettare. Dopotutto Pogba ha “solo” trentuno anni. Altri cinque o sei anni potrebbe ancora sopportarli come professionista.