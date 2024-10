Spalletti attacca Inzaghi ed è bufera: “Rosica per aver fatto schifo all’Inter”

Luciano Spalletti ha duramente attaccato Inzaghi sul caso ultras ed è bufera sui social. Commenti molto duri nei confronti del ct azzurro

Le pesanti parole di Spalletti nei confronti di Simone Inzaghi sul caso ultras hanno riacceso quella antipatia sportiva che molti tifosi, anche interisti, nutrono nei confronti dell’attuale commissario tecnico della nazionale.

Sono in molti che sui social hanno duramente attaccato Spalletti difendendo Simone Inzaghi. Commenti e post differenti, ma che si possono riassumere in una frase: per i tifosi, ovviamente soprattutto per quelli dell’Inter, il tecnico di Certaldo sta provando forse una certa invidia nei confronti del piacentino visti i risultati ottenuti con il club nerazzurro. Non sappiamo se è realmente così, ma le parole del ct azzurro continuano a far molto discutere sui social e non solo.

L’inchiesta sugli ultras fino a questo momento ha fatto molto discutere a livello mediato, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un attacco così duro da parte di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico dell’Italia ha sempre dimostrato di dire quello che pensa, ma questa volta ci è andato giù duro provocando una vera e propria polemica.

Spalletti contro Inzaghi: si accende lo scontro

Spalletti ha affermato di non avere mai ricevuto in carriera telefonate di un certo tipo, ma a far discutere principalmente è la seconda parte delle sue dichiarazioni dove sembra lanciare una chiara frecciatina a Simone Inzaghi: “Io rispondo a tutti, anche a persone che non conosco. Ma so quando devo riattaccare o continuare la conversazione“.

Un messaggio molto chiaro che per il momento ha scatenato solamente la dura reazione dei tifosi. Da parte di Simone Inzaghi nessuna replica per ora. Il tecnico sulla vicenda ha sempre preferito mantenere un profilo basso anche perché c’è un’indagine in corso.

qui spalletti mentre dice agli ultras di andarsene via e di non stargli addosso pic.twitter.com/BIOwJfOgPO — Romelu Lubamba (@MatteDj23) October 10, 2024

Spalletti mai stato simpatico. Non so ancora perché lo tengano in panchina dell’Italia dopo lo schifo dell’ europeo — Marica 🖤 (@_marica93_) October 11, 2024

Spalletti si sta trasformando lentamente in un Gasperini che rosica x aver fatto schifo all’Inter. Ed è davvero senza vergogna perché è rimasto ad allevare oche due anni a 400 mila euro netti al mese pagati dall’Inter. Ora non perde occasione per criticare Inzaghi. Che poveretto — Claudio Plazzotta (@Claplaz) October 11, 2024

Come sempre #Spalletti non manca un’occasione per parlare a sproposito — Marco 🇮🇹 (@marco_panara) October 11, 2024

Basta non mandare più i propri giocatori in Nazionale, poi vediamo se #Spalletti continua a fare il leone…@Inter_en — Michael Dones ⭐️⭐️ (@MichaelDones91) October 11, 2024

Spalletti deve imparare un po’ il rispetto ed il supporto per gli altri che non siano se stesso.

Basta,esausti e stanchi delle sue continue lezioni di vita e di morale.

Dai su,che non sei gesù cristo. https://t.co/djieQsTEbH — martina ⭐️⭐️ (@martinadn8) October 11, 2024

Non è da escludere che nella prossima conferenza stampa Inzaghi – o chi per lui, magari Marotta – possa decidere di replicare anche alle dichiarazioni di Spalletti.