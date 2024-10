Thuram e l’infortunio alla caviglia: cosa filtra dalla Francia

Tenuto precauzionalmente a riposo nell’ultimo match di Nations League contro Israele dopo l’infortunio rimediato alla caviglia, il centravanti francese dovrebbe tornare a disposizione contro il Belgio. Nuove disposizioni dall’equipe medica di Deschamps

L’infortunio rimediato da Marcus Thuram a seguito del durissimo intervento di Maripan nell’ultimo incontro giocato dall’Inter a San Siro contro il Torino non ha fermato la corsa del centravanti francese in Nazionale.

Quest’ultimo ha infatti risposto alla chiamata del commissario tecnico Didier Deschamps nonostante le sue condizioni di salute non fossero propriamente ottimali. Non si è comunque trattato di avventatezza quanto di una forma di pacata cautela: sì alla convocazione, ma alle dovute condizioni.

Sottoposto ad una prima valutazione tecnica da parte dell’equipe medica francese, il centravanti dell’Inter ha da subito ricevuto il via libera per poter prendere parte al ritiro con i ‘Bleus’ a patto che non venisse impiegato da subito contro Israele. E infatti il tecnico ha assecondato la valutazione medica lasciando Thuram ancora a riposo precauzionale. Del resto, non è mai stata la scelta prioritaria per l’attacco dovendo dare spazio soprattutto agli intrecci offensivi fra Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola.

Thuram verso il pieno recupero, può giocare contro il Belgio

Al momento gli aggiornamenti su Thuram riportano soltanto di un lieve fastidio residuo alla caviglia e verosimilmente con il passare del weekend dovrebbe recuperare a pieno per poi tornare disposizione di Deschamps già in occasione del prossimo impegno di Nations League contro il Belgio di lunedì.

I vicini di casa francofoni sono reduci dal pareggio per 2-2 maturato contro l’Italia e si prospetta una gara avvincente per restare incollati all’Italia primatista nel girone. Complessivamente si tratta di buone notizie ampiamente condivise anche da Simone Inzaghi, il quale può tirare un sospiro di sollievo definitivo e guardare ai prossimi scontri diretti di campionato contro Roma e Juventus con un pizzico di serenità in più. Senza dimenticare nel calderone dei tanti impegni stagionali anche la partita di mezzo di Champions League con gli svizzeri dello Young Boys. Non si esclude dunque il fatto che in almeno una delle prossime circostanze Thuram potrà dover andare incontro al sano turnover che caratterizzerà anche tutto il resto della stagione sportiva in corso.