Inter, contratto pronto in sede: “Voglio firmare presto”

Un giocatore nerazzurro ha le idee molto chiare sul suo futuro. Vuole restare all’Inter ed è pronto a firmare presto il suo rinnovo

In questi anni in casa Inter la differenza l’ha fatta il gruppo. Simone Inzaghi ha avuto la capacità di far sentire tutti all’interno del progetto, non a caso sono molti i giocatori che spingono per continuare l’esperienza in nerazzurro. Uno degli attuali calciatori a disposizione del tecnico piacentino ha pubblicamente confermato la sua volontà di non lasciare Milano ed è pronto a firmare presto il suo rinnovo di contratto.

Parole che fanno sicuramente molto piacere all’Inter e a Simone Inzaghi e confermano quanto scritto prima: in casa nerazzurra il gruppo è molto compatto e questo può fare la differenza al lungo andare. Ritornando sul rinnovo, la trattativa è ormai in via di definizione e la firma è attesa a breve. Un prolungamento importante per cercare di dare continuità al progetto e far sentire il proprio giocatore sempre più al centro della squadra.

Una volta chiuso il calciomercato, l’Inter ha guardato con molta attenzione ai rinnovi. L’obiettivo del club è quello di non perdere nessuno a zero. Poi in estate saranno fatte tutte le valutazioni del caso e prese le giuste decisioni. Ma per adesso lo sguardo è rivolto al presente e a provare ad essere protagonisti in tutte le competizioni fino alla fine.

Inter: contratto pronto, il giocatore dice sì al rinnovo

Parlando di rinnovi, il prossimo a prolungare il proprio accordo con l’Inter sarà Denzel Dumfries. La trattativa con l’olandese va avanti ormai da tempo e a breve ci dovrebbe essere la tanto attesa fumata bianca. Si parla di un contratto fino al 2028 senza la clausola rescissoria. Un rinnovo che non garantisce la permanenza dell’olandese visto che il suo sogno resta la Premier e l’interesse dei club inglesi in questi mesi non è mancato.

Nonostante l’obiettivo un giorno di giocare in Premier, il presente di Dumfries si chiama Inter e lo stesso olandese non chiude le porte a restare a Milano. “Mancano ormai pochi dettagli al rinnovo – le sue parole nel post partita di Olanda-Ungheria, sfida che lo ha visto andare in rete e indossare la fascia di capitano – penso che firmerò a breve. L’Inter è nel mio cuore e voglio restare, ma vediamo…”. Nelle prossime settimane è attesa la firma del classe ’96 olandese.