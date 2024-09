Rinnovo e addio, Dumfries può lasciare presto l’Inter: i dettagli

Il rinnovo non garantisce la permanenza di Dumfries all’Inter. L’olandese potrebbe presto lasciare il club di Simone Inzaghi. Le ultime

È arrivata alla conclusione la trattativa per il rinnovo di Denzel Dumfries. L’accordo di massima era stato trovato già in estate, ma i dettagli hanno avuto bisogno tempo per ‘incastrarsi’. Nei prossimi giorni è attesa il comunicato ufficiale dell’Inter sul prolungamento fino al 2028.

Rispetto alle indiscrezioni delle scorse settimane, c’è una novità importante. Alla fine, infatti, si è deciso di non inserire la clausola rescissoria. Una scelta condivisa tra le parti che comunque non allontana la possibilità di un addio dell’olandese. La separazione tra il giocatore e l’Inter entro l’estate resta una ipotesi assolutamente reale. Da parte dei nerazzurri c’è la disponibilità a sedersi ad un tavolo per trattare la cessione del giocatore.

Il rinnovo di Denzel Dumfries con l’Inter ha come principale motivo la volontà da parte dei nerazzurri di non perderlo a zero. Il contratto in scadenza nel 2025 apriva alla possibilità di una partenza dell’olandese da svincolato. In questo modo Marotta si è garantito un minimo di entrata e anche più tempo per trovare la soluzione che soddisfi l’esterno e il club meneghino.

Dumfries-Inter, l’addio resta possibile anche dopo il rinnovo

Da parte dell’Inter non c’è nessuna chiusura ad una cessione dell’olandese anche a stretto giro. Il sogno di Dumfries è sempre stato quello di giocare in Premier e se una squadra si dovesse presentare con una proposta intorno ai 20 milioni di euro magari già a gennaio, la trattativa potrebbe concludersi in davvero breve tempo.

Resta da capire se il giocatore accetterà qualsiasi destinazione oppure vorrà aspettare le mosse del Manchester United. Ricordiamo che in estate si era fatta avanti l’Aston Villa per lui, ma la destinazione non lo ha mai realmente convinto e non si è arrivati alla fumata bianca.

Ora, però, a gennaio la situazione potrebbe cambiare. Marotta aspetta ed è pronto a valutare qualsiasi offerta sarà presentata dai 20 milioni in su. Una operazione che con il rinnovo fino al 2028 non ha bisogno di concludersi obbligatoriamente a gennaio e quindi non è da escludere che si rinvii tutto in estate. In attesa di conoscere meglio il suo futuro, Dumfries è pronto a dare una mano a Simone Inzaghi. L’olandese è stato sempre un calciatore su cui il tecnico ha potuto contare e sarà così fino alla sua cessione.