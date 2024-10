Inter, niente rinnovo per Acerbi: nuovo club a sorpresa in Serie A

L’Inter sta per salutare Francesco Acerbi, ormai lontanissimo dal rinnovo: spunta la clamorosa ipotesi in Serie A

Era l’estate 2022 quando l’Inter decise di accontentare Simone Inzaghi, portando ad Appiano Gentile uno dei fedelissimi del tecnico piacentino. Quel Francesco Acerbi che ad oggi, due anni dopo, risulta essere uno dei pilastri fondamentali del gruppo campione d’Italia in carica.

Un legame forte quello scattato tra il difensore milanese ed il club nerazzurro che, tuttavia, può finire il prossimo 30 giugno. Si punterà a svecchiare, a cercare profili giovani da valorizzare nel corso degli anni, una linea verde su cui investire e che può davvero portare all’addio dell’ex Milan e Sassuolo. Inzaghi si batterà per farlo rimanere a Milano, magari con un prolungamento anche di un solo anno.

Francesco Acerbi il prossimo 10 febbraio compirà 37 anni e, al pari di de Vrij (in scadenza pure lui, ma con 4 anni in meno sulla carta d’identità), dovrebbe finire per lasciare la Milano nerazzurra. Tutto sembra già in definizione, con mesi di anticipo che serviranno a Marotta per cercare un sostituto e all’entourage di Acerbi per sondare il terreno verso altre realtà. A tal proposito, si sta timidamente affacciando un’ipotesi davvero clamorosa che vedrebbe il centrale mancino sfidare la sua Inter, in Serie A, nella prossima stagione.

Acerbi resta in Serie A: sarà di nuovo derby con l’Inter

L’addio di Francesco Acerbi all’Inter si consumerà a fine stagione, dopo tre anni in maglia nerazzurra e diversi trofei in bacheca. Al momento un club, seppur in maniera semplicemente esplorativa, starebbe pensando di farsi avanti per l’esperto centrale classe ’88.

Si tratta del Monza di Adriano Galliani che, la scorsa estate, ha scelto un grande ex difensore questa volta in panchina per guidare la squadra biancorossa. E ad Alessandro Nesta uno come Acerbi farebbe comodo eccome, visto che i brianzoli hanno subito dopo 7 giornate di campionato ben 9 reti. Un dato che fa male, visto anche il penultimo posto della squadra biancorossa in Serie A. L’idea di Galliani potrebbe realizzarsi ad una condizione.

Se il Monza dovesse raggiungere la salvezza e confermarsi in Serie A, allora l’ipotesi Acerbi sarebbe destinata a prendere corpo durante il prossimo calciomercato estivo. Una ghiotta occasione a zero che permetterebbe al difensore anche di rimanere vicino a Milano, dove ormai vive con la sua famiglia.