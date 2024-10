Accordo e firma col Liverpool: Inter, chiudono a 25 milioni

Il Liverpool potrebbe essere pronto a spendere 25 milioni di euro per chiudere l’acquisto a gennaio: l’Inter non reagisce

Per buona parte dell’estate era stato accostato al club nerazzurro come possibile investimento gradito alla nuova proprietà, alla dirigenza e anche all’area tecnica. Di mezzo, però, c’è stato un Europeo che ha fatto raddoppiare il prezzo dell’obiettivo e costretto l’Inter a modificare i propri piani. Inizialmente, l’ala destra era stata scelta come nome utile per poter sostituire Dumfries.

L’olandese, ancora lontano dal rinnovo, non ha tuttavia ricevuto offerte importanti e così prima Ausilio e poi lo stesso Denzel Dumfries hanno fatto capire che non ci sarebbe stata separazione: si sarebbe lavorato per un prolungamento contrattuale.

Confermato Dumfries, l’Inter ha dovuto dire addio al sogno Ndoye: il giovane svizzero aveva incantato prima Ausilio e poi Inzaghi. Il progetto nerazzurro era quello di trasformarlo in un laterale a tutta fascia. Qualcuno ha pensato che l’affare potesse essere rimandato… ma per i nerazzurri sarà molto complicato trattare con il Bologna e sopratutto superare la concorrenza di club inglesi.

Il Liverpool su tutti, che già a gennaio o al massimo a giugno, potrebbe investire 25 milioni per portarsi in Inghilterra il ventitreenne svizzero cresciuto nel Losanna, lanciato dal Basilea e poi trasformato in uno dei laterali più interessanti della sua generazione dal lavoro di Thiago Motta al Bologna.

Il Liverpool mette 25 milioni su Ndoye

Di certo i dirigenti dei Reds e i collaboratori di Arne Slot sono rimasti impressionati vedendolo in campo ad Anfield. In quella partita di Champions League, pur vincendo, il Liverpool si è accorto della qualità di molti giocatori rossoblù. E in particolare in molti sono stati conquistati dalle doti fisiche, tecniche e tattiche di Dan Ndoye.

In Inghilterra scrivono che i Reds potrebbe provarci subito, già a gennaio. Più verosimilmente, l’affondo potrebbe essere organizzato in funzione dell’estate 2025 quando il calciatore svizzero. L’obiettivo fondamentale è infatti quello di cercare nuovi interpreti che possano sostituire degnamente un giocatore importante come Mohamed Salah.

Ndoye sa di essere stato cercato dall’Inter e di essere ora corteggiato da un club come il Liverpool. Ma non sembra spaventato. Ai microfoni di Sky Sport, l’elvetico ha ammesso di lavorare proprio per fare un grande salto: “Mi impegno costantemente per giocare nella mia posizione in un club di livello mondiale e sono consapevole di avere le qualità per farlo. Quando da piccolo mi dicevano che era impossibile che diventassi un professionista non li ho mai ascoltati e adesso sono arrivato fino qua“.

Gli obiettivi del laterale elvetico

Proprio per tale ragione Ndoye dice di non porsi limiti. Non ha dunque paura di un possibile futuro ad Andield, con il pesante compito di non far rimpiangere Salah. “Nel corso della mia carriera ho vissuto alti e bassi, e questo mi ha permesso di rafforzarmi sotto tutti i punti di vista“, ha continuato l’ex Basilea. “E non è un caso che oggi io sia il calciatore di un club che gioca in Champions League. La strada è quella giusta, ma c’è ancora tanto da fare“.

Il ragazzo è veloce, tatticamente maturo e braso a dribblare. Sa anche giocare per la squadra e sta imparando a gestire bene le due fasi di gioco. Ma per Ndoye non è abbastanza. Dice di voler fare più goal e di voler diventare ancora più versatile. Proprio in Champions contro il Liverpool, lo svizzero è stato, come gli capita ormai spesso, uno dei migliori per il Bologna. Suo uno dei legni colpiti dai rossoblù…

A inizio stagione è stato rallentato da un problema muscolare. Poi ha sofferto un po’ il cambio di allenatore. Ma ora Dan Ndoye è una pedina fondamentale nel Bologna di Italiano, con prestazioni importanti o decisive. Gli serve il goal per completare il quadro.