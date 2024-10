Ritorna subito all’Inter, decisione a sorpresa: tifosi di sasso

Brusca novità in casa nerazzurra. Definitivamente compromessi i piani del club. Annuncio peggiore non poteva esserci

L’Inter continua a lavorare a ranghi ridotti ad Appiano Gentile in attesa del rientro dei calciatori impegnati con le nazionali. Inzaghi avrà di nuovo il gruppo al completo tra mercoledì e giovedì con poco tempo per preparare il match di domenica prossima contro la Roma all’Olimpico.

Una pausa per le Nazionali che ha riservato buone e cattive notizie per i nerazzurri. Cominciamo dalle prime nelle quali rientrano sicuramente le buone prestazioni di Dimarco e Frattesi in Italia-Belgio e il gol decisivo segnato da Dumfries nel pareggio (1-1) dell’Olanda in Ungheria. L’esterno nerazzurro, peraltro, proprio dal ritiro della nazionale ha annunciato l’ormai prossimo rinnovo del contratto con l’Inter fino al 2027.

La brutta notizia per l’Inter arriva invece dall’Argentina. In uno scontro di gioco in allenamento, Valentin Carboni ha riportato un gravissimo infortunio che pregiudica il prosieguo della sua stagione in prestito all’Olympique Marsiglia e anche le future strategie di mercato del club nerazzurro.

Carboni infortunato, cambia tutto per l’Inter

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questa l’infausta diagnosi scaturita in seguito agli accertamenti medici cui Carboni si è sottoposto in Argentina. L’ex Monza sarà operato. Come accaduto già a Bremer, anche per lui la stagione è ormai compromessa, considerando che per un infortunio del genere occorrono almeno 6-7 mesi di stop dall’attività agonistica.

Inter e OM concorderanno a breve tempi e modalità dell’intervento chirurgico cui dovrà sottoporsi Carboni. Non sarà questa l’unica decisione che i due club dovranno prendere. Ci sarà da capire, infatti, se il prestito dell’argentino sarà interrotto con il conseguente ritorno all’Inter a gennaio. In uno scenario simile, l’Inter, proprietaria del cartellino, si prenderà cura dell’intera fase di riabilitazione che attende Carboni.

Un infortunio che azzera anche le speranze dell’Inter sul possibile riscatto del calciatore da parte dell’OM. Carboni, infatti, era stato ceduto al club francese allenato da Roberto De Zerbi in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 36 milioni, un’opzione che ora, inevitabilmente, decade. Per la seconda annata consecutiva, l’Inter si ritrova in una situazione simile con l’Olympique Marsiglia che, al termine della stagione scorsa, non ha riscattato Joaquin Correa, ovviamente per motivi diversi da quelli di Carboni.

Prima dell’infortunio, Carboni aveva totalizzato quattro presenze con l’OM. De Zerbi gli ha concesso solo un’occasione da titolare nel match pre sosta contro l’Angers, nel quale l’argentino è stato sostituto all’intervallo.