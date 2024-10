All’Inter solo se va via Inzaghi: il colpo di Ausilio si fa più difficile

Dopo le ultime indiscrezioni di mercato, è aperto il dibattito su un possibile arrivo all’Inter del figlio d’arte: c’è una condizione

È una delle sorprese più gradite di questo avvio di stagione. La scomoda etichetta derivante da un cognome troppo pesante per chiunque sembra finalmente essere stata tolta. Il suo talento, cristallino, sta emergendo al punto tale che è perfino arrivata la convocazione in nazionale. Proprio lui, che in casa è cresciuto col mito del nonno e del papà, si sta prendendo la ribalta nel calcio che conta, quello che si gioca sui massimi palcoscenici nazionali ed internazionali.

Ci è voluto un po’ per capire se Daniel Maldini fosse davvero in grado di misurarsi ad alti livelli in Serie A o se il grado di riconoscenza nei confronti del leggendario padre avesse in qualche modo influito sulla considerazione del suo valore. Il giocatore, che a Monza sembra aver trovato la sua dimensione e che è in netta crescita settimana dopo settimana, ha ancora ampi margini di miglioramento.

Il Milan, che pure lo ha cresciuto durante tutta la trafila delle Giovanili, lo ha ceduto a titolo gratuito al club brianzolo la scorsa estate, tenendo in piedi solo il 50% della futura rivendita dell’attaccante, che si è legato ai biancorossi fino al 2026. La parabola di Maldini jr ha incuriosito anche i grandi club del massimo campionato, con una suggestione di mercato che circola ormai con insistenza da qualche giorno.

Maldini, ecco la condizione per il ‘tradimento’

Tra le squadre accostate all’attaccante milanese è spuntata anche l’Inter. Inevitabilmente sul rumor influisce anche il duro, durissimo, colpo che il club di Viale della Liberazione infliggerebbe ai rivali cittadini prendendo a casa propria un talento per il quale i rossoneri hanno forse avuto il torto di non aspettare.

Sulla questione del possibile arrivo alla Pinetina di un milanista doc come Daniel, è intervenuto Fabrizio Biasin, il giornalista dalla conclamata fede nerazzurra. Problemi di ordine tattico e non solo sarebbero alla base di un affare che secondo l’addetto ai lavori non potrebbe in alcun modo concretizzarsi. Almeno per ora.

“Non credo che Maldini sia una possibilità – le parole di Biasin a ‘Cronache di Spogliatoio’ – se n’è parlato in questi giorni, un tema da sosta delle nazionali perché c’era Ausilio a vedere Monza-Roma. Io credo che lui pensi, come tanti altri, che Maldini sia un bravo giocatore. Da lì a pensare che lo possano portare ad Appiano ce ne passa. Secondo me non esiste questa possibilità e per me non ci pensa neanche lui, che al limite vorrebbe tornare al Milan. E per me sarebbe anche di difficile collocazione all’Inter”, cioè nel 3-5-2 di Inzaghi. A meno di un cambio tecnico… E tattico.