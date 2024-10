Assenza pesantissima: problema alla coscia, salta anche Inter-Juve

Reduce da un problema muscolare alla coscia rimediato nell’ultimo impegno di Champions League, il fantasista argentino Gonzalez potrebbe non tornare a disposizione di Thiago Motta per lo scontro diretto con l’Inter

In una concatenazione al limite dell’inverosimile di infortuni di un certo spessore che hanno caratterizzato le ultime settimane sui maggiori campi internazionali, da Rodri a Carvajal passando per Duvan Zapata a Ruslan Malinovskyi giusto per citarne qualcuno, il numero di calciatori soggetti a problematiche di varia natura – soprattutto muscolari – continua a crescere inesorabile.

Nel solo campionato di Serie A se ne contano moltissimi, una condizione che fortunatamente non ha caratterizzato in negativo le file dell’Inter a parte il vecchio scotto di Tajon Buchanan e la distrazione di Nicolò Barella. Facendo i dovuti scongiuri per i più superstiziosi, la speranza è che nessuno degli uomini a disposizione di Simone Inzaghi vada incontro ad ulteriori infortuni da qui al resto della stagione. Anche se, nella totale franchezza di ciò che dicono le statistiche, con l’aumento del numero di partite giocate e la riduzione del numero di allenamenti è cresciuta anche la predisposizione al danno muscolare o articolare.

Ne è stato un duplice caso evidente quello occorso a scapito della Juventus, due settimane fa impegnata con il Lipsia in Champions League. Nonostante il punteggio favorevole maturato al termine, il tecnico Thiago Motta ha infatti perso non soltanto il centrale Gleison Bremer dopo pochissimi minuti dal fischio d’inizio della partita ma anche Nico Gonzalez poco dopo per un fastidio muscolare. In relazione al secondo, da quel momento in poi sono sorti dubbi relativi alla possibile partecipazione al big match in programma con l’Inter a fine mese.

Nico Gonzalez ancora out in Inter-Juve, data di rientro dubbia per Motta

Il centravanti e fantasista argentino, sostituito nella circostanza dal giovane Conceicao, è stato assistito dallo staff medico bianconero il quale giorni dopo ha reso note le condizioni fisiche del proprio calciatore a mezzo di un comunicato ufficiale.

Veniva evidenziata una lesione di basso grado al muscolo retto femorale della coscia destra. Nulla di grave, ma che comunque ha imposto all’ex attaccante della Fiorentina di andare incontro a riposto forzato. Dando per certa la sua assenza nelle partite contro Lazio e Stoccarda, Nico Gonzalez potrebbe non rispondere alla convocazione di Thiago Motta contro l’Inter. Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, è probabile che la riapparizione del calciatore possa avvenire soltanto nel turno infrasettimanale successivo contro il Parma se non addirittura direttamente contro l’Udinese a novembre inoltrato.