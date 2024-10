Doppio ritorno all’Inter, Inzaghi ha dato l’ok

Si profila un doppio ritorno all’Inter. Ormai il nuovo corso con OakTree sembra tracciato e quest’indiscrezione ne è un’ulteriore conferma

Conto alla rovescia iniziato in vista del ritorno in campo dell’Inter, previsto domenica prossima, alle 20.45, all’Olimpico contro la Roma. Inzaghi riavrà tutto il gruppo a disposizione ad Appiano Gentile tra mercoledì e giovedì con il rientro degli ultimi nazionali impegnati tra Nations League e qualificazioni Mondiali.

Proprio dalle Nazionali sono arrivate due novità importanti per i nerazzurri. La prima, decisamente imprevista, è l’infortunio al ginocchio di Valentin Carboni. Per l’argentino, in prestito all’Olympique Marsiglia, stagione finita e opzione riscatto a titolo definitivo a favore del club francese ormai già svanita. Non è escluso che, dopo l’operazione, Carboni possa già tornare all’Inter per sostenere la lunga fase di riabilitazione.

Dal ritiro della nazionale olandese, invece, ha parlato Denzel Dumfries. L’esterno nerazzurro ha confermato che il rinnovo con l’Inter è davvero vicino e che si stanno sistemando gli ultimi dettagli per arrivare a un’intesa fino al 2027. Per Dumfries è previsto anche un ritocco di ingaggio.

Inter, doppio ritorno in nerazzurro: le ultime

Quella di Dumfries non è l’unica indiscrezione di mercato emersa negli ultimi giorni. L’altra riguarda l’interessamento dell’Inter per Jonathan David, attaccante canadese del Lille, destinato a svincolarsi a fine stagione senza rinnovo di contratto. La dirigenza nerazzurra avrebbe già sondato l’entourage del centravanti, ambito anche da altri top club europei come Juventus, Milan, Barcellona e Newcastle.

Il profilo di Jonathan David rientra per età, caratteristiche tecniche e potenzialità del possibile investimento nella nuova strategia di mercato che vuole intraprendere OakTree, pronta a puntare su calciatori giovani e da valorizzare in nerazzurro.

Una condizione che potrebbe favorire il rientro all’Inter di due calciatori in prestito, protagonisti di un buon avvio di stagione ovvero i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Il primo, esordiente in Serie A con l’Inter nel 2019, ha già segnato tre gol con l’Empoli in otto presenze tra campionato e Coppa Italia. Il fratello, invece, ne ha messe a referto quattro con lo Spezia in Serie B oltre a un ulteriore poker con la nazionale Under 21 rifilato a San Marino.

L’Inter crede molto su entrambi e ha voluto mantenere ancora il controllo sulla loro proprietà nonostante i vari prestiti, avvenuti soprattutto per Sebastiano che è al settimo consecutivo, compresi i due all’estero con Basilea e Anderlecht. Escluso un rientro a gennaio, i due fratelli potrebbero tornare in nerazzurro in estate in modo da permettere a Inzaghi di valutare per un loro possibile inserimento nell’organico per la prossima stagione.