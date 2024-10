A rischio per Inter-Juve? L’esito UFFICIALE degli esami

E’ arrivato l’atteso esito degli esami per il calciatore. Il verdetto in vista del big match Inter-Juventus del 27 ottobre

Apprensione per le condizioni del calciatore rientrato in anticipo dagli impegni con la Nazionale, saltando il secondo match amichevole previsto stanotte. Sottoposto agli esami medici di rito in mattinata, è già arrivato il verdetto.

Un sospiro di sollievo per Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus ha riportato solo un affaticamento muscolare alla coscia sinistra senza alcuna lesione. Una diagnosi dunque favorevole che prevede un periodo di stop molto limitato che dovrebbe esaurirsi con il forfait in vista del prossimo match di campionato della Juventus, in campo sabato prossimo allo Stadium contro la Lazio.

Una partita che Thiago Motta dovrà affrontare in grande emergenza per le numerose assenze in tutti i reparti del campo. Out in difesa Bremer, a centrocampo oltre a McKennie non dovrebbe esserci nemmeno Koopmeiners per l’infortunio al costato che non si è riassorbito durante la pausa. Defezioni pesanti anche in attacco con Nico Gonzalez ancora ko e Conceicao squalificato per l’espulsione rimediata nell’ultimo match contro il Cagliari.

Inter-Juve, McKennie dovrebbe esserci

Se non dovessero esserci intoppi, McKennie potrebbe essere già in campo per il terzo match di Champions League della Juventus, attesa dallo Stoccarda martedì prossimo. Possibile, pertanto, anche la sua presenza nel big match di domenica 27 ottobre a San Siro contro l’Inter. Per la sfida con i nerazzurri, oltre a Concecaio rientrato dalla squalifica, Motta spera di avere a disposizione anche Koopmeiners, le cui condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

Anche l’olandese si è sottoposto oggi ad accertamenti al JMedical che hanno confermato una frattura scomposta della seconda costola destra. Koopmeiners potrebbe scendere in campo con un corpetto in carbonio per attutire gli inevitabili colpi in campo sulla zona interessata dall’infortunio. Sarà l’entità del dolore, tuttavia, il fattore dirimente sulle sue possibilità di rientro immediato. In vista della Lazio, pertanto, resta fortemente in dubbio.

Vi ricordiamo che Inter-Juventus di domenica 27 ottobre si giocherà a un orario insolito per uno dei big match più attesi in Serie A. Il calcio d’inizio è previsto a San Siro alle ore 18. L’Inter ci arriva dopo aver affrontato, a partire da domenica prossima, Roma e Young Boys. In vista della sfida con i giallorossi, Inzaghi riavrà tutti gli effettivi a disposizione tra mercoledì e giovedì. L’ultimo a rientrare sarà Lautaro Martinez, atteso stanotte alle 2 dal match di qualificazione ai Mondiali che opporrà la sua Argentina alla Bolivia a Buenos Aires.