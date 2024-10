Bastoni lo ‘porta’ all’Inter: affare a zero in Serie B

L’Inter è pronta a piazzare un colpo a zero dalla Serie B. I nerazzurri lo seguono da vicino e Bastoni potrebbe essere decisivo nell’affare

L’Inter guarda con attenzione ad un talento della Serie B. Il calciatore è in scadenza con l’attuale club ed è previsto un incontro per capire la possibilità di rinnovare. Ma l’interesse di molte big lo potrebbero spingere a non prolungare e scegliere liberamente la sua nuova squadra a partire da febbraio.

L’Inter segue la vicenda da vicino. In caso di fumata nera in questa trattativa, i nerazzurri potrebbero sfruttare l’ottimo rapporto con l’entourage del giocatore per arrivare alla fumata bianca. Operazione non semplice da portare a termine considerata anche la concorrenza. Ma naturalmente i nerazzurri partono con un minimo vantaggio rispetto alle altre squadre avendo dei contatti diretti da tempo con il procuratore del giocatore.

La linea di Oaktree non dovrebbe cambiare per il calciomercato estivo. La proprietà americana potrebbe fare una o due eccezioni, ma per il resto saranno acquisti giovani e futuribili. E prendere un calciatore di talento a zero rappresenterebbe anche un’occasione di fare una plusvalenza importante. Per questo motivo i nerazzurri stanno valutando con attenzione la possibilità di effettuare l’assalto decisivo.

Calciomercato Inter: nuova idea a zero, i dettagli

Stando alle informazioni di Tuttosport, l’Inter sta seguendo da vicino Bertola, difensore in scadenza con lo Spezia. Il suo procuratore è Tinti, lo stesso di Inzaghi, Bastoni e Darmian. Senza dimenticare gli ottimi rapporti tra i nerazzurri e i liguri. È vero che per il momento si parla della possibilità di un acquisto a zero, ma non è da escludere che, in caso di un prolungamento, Marotta non possa fare lo stesso un tentativo per strappare il giocatore alla concorrenza.

Si tratta di un classe 2003 che in Serie B sta dimostrando tutto il suo valore. Lo Spezia punta ad un rinnovo con una clausola rescissoria al di sotto dei cinque milioni. Una cifra abbordabilissima per i nerazzurri. Naturalmente resta in piedi l’ipotesi di un trasferimento a zero in estate o addirittura un acquisto già a gennaio per poi lasciarlo in prestito ai liguri o in un altro club. L’Inter valuta il profilo di Bertola, fatto esordire in Serie A da Thiago Motta, e potrebbe piazzare un colpo importante per il futuro.