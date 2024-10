Inter, affare non ancora chiuso: contatti con la Juventus

In vista della prossima stagione Inter e Juve si contendono uno dei giocatori in scadenza di contratto: i bianconeri ci provano

Sebbene la nuova stagione sia appena iniziata – siamo ancora lontani perfino dalla sessione invernale di scambi – i grandi club tentano di pianificare col dovuto anticipo le mosse per il prossimo anno. Considerando la certificata tendenza dell’Inter ad avviare dialoghi preventivi con tutti quei calciatori in scadenza di contratto, in attesa della riapertura della finestra di mercato è proprio su questo terreno che ora si giocano silenziose battaglie per accaparrarsi qualche gustoso free agent.

I nomi sul piatto sono ormai noti, visto che parliamo di giocatori che in qualche modo hanno già manifestato l’intenzione di cambiare aria. Da Jonathan David a Jonathan Tah, ci sarebbe ampia scelta per chiunque voglia mettere a segno un colpo risparmiando sul costo del cartellino.

Tra i profili in odore di addio c’è anche un difensore francese visto recentemente all’opera nella gara che di fatto ha inaugurato la nuova Champions League. Per la verità, complici le difficoltà sofferte da tutta la sua squadra, il 26enne transalpino non ha disputato la miglior partita della sua carriera.

I tre gol coi quali la Juve ha regolato il PSV Eindhoven non devono però trarre in inganno. Il centrale aveva già dimostrato in tante altre occasioni il suo valore: la possibilità di prelevarlo dal club olandese a costo zero ingolosisce eccome l’Inter. E la stessa Juve, che sarebbe tornata di recente sul calciatore.

Inter e Juve, è lotta per il difensore a costo zero

Piede mancino, ottica tecnica di base utile per far partire l’azione da dietro con qualità, Olivier Boscagli è uno dei pezzi pregiati del sempre più numeroso bacino dei giocatori in scadenza. Il calciatore è praticamente già certo di non rinnovare il contratto attuale, valido fino al 30 giugno 2025. Come detto, la Juve ha già mosso i primi passi per il suo cartellino, senza però fare ancora la mossa decisiva.

Nell’affare si sarebbe inserita l’Inter, sempre a caccia di difensori che abbiano delle caratteristiche compatibili con la figura di un vice Bastoni di qualità. Non escludendo poi la possibilità, a fronte di un’offerta monstre, che il nazionale azzurro possa lasciare la Pinetina nella prossima estate, Marotta vuole garantirsi un profilo che eventualmente possa ben figurare addirittura nello schieramento titolare della formazione nerazzurra.

Al momento il club meneghino non ha trovato l’accordo con l’entourage del nativo di Monaco: la Juve resta alla finestra per Boscagli, non disdegnando delle manovre che potrebbero anche essere lette come di ‘disturbo’ rispetto alle dichiarate intenzioni dell’Inter di arrivare prima degli altri sul difensore.