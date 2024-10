Dalla Serie C all’Inter: l’esordio alla ripresa dopo le Nazionali

Il disastroso inizio di stagione ha causato l’allontanamento del tecnico: il candidato alla successione arriva dalla Serie C

Un avvio shock. Non ci sono altre parole per definire la partenza, sia in campionato che in Champions, dei campioni svizzeri in carica. Dopo la vittoria nella scorsa stagione, quest’anno lo Young Boys si ritrova ultimo in classifica, con soli 6 punti conquistati nelle prime 9 giornate, e con la scomoda etichetta di squadra materasso della rinnovata kermesse continentale.

Pur considerando il grande valore delle avversarie incontrate finora (l’Aston Villa in casa e il Barcellona in trasferta), la compagine elvetica si ritrova a zero punti. Con 8 gol totali al passivo a fronte di nessuno realizzato. Ovviamente, in questa fase, è soprattutto la situazione nella Superleague svizzera a preoccupare. Il club rischia seriamente la retrocessione, avendo già 7 punti di distacco da un’altra nobile decaduta, il Basilea, la prima delle compagini che ad oggi sarebbe salva dai Playout salvezza.

La dirigenza del club giallonero è stata sostanzialmente obbligata a prendere una decisione drastica: via il tecnico Patrick Rahmen, arrivato appena qualche mese fa, ed incarico affidato ad interim al coach della primavera Joël Magnin, che guiderà la squadra per lo meno fino alla sosta invernale. Già nel mercato di gennaio però potrebbero esserci grandi novità nell’organigramma tecnico della squadra svizzera.

Thomas Stamm pronto al grande salto: lo Young Boys ci pensa

Secondo il portale ‘Schaffhauser Nachrichten’, il candidato numero uno alla successione di Rahmen sulla panchina del club elvetico sarebbe Thomas Stamm, il 41enne allenatore nato a Zurigo attualmente alla guida di una grande nobile decaduta del calcio tedesco, la Dinamo Dresda.

Una delle compagini più blasonate di quella che una volta era la Germania Est è al secondo posto in classifica a tre punti di distanza dal Sandhausen, leader della graduatoria nella Serie C tedesca. Anch’egli – al pari di Rahmen – arrivato solo nella scorsa estate nella sua nuova destinazione, Stamm è un personaggio in vista grazie ai suoi precedenti incarichi al comando delle selezioni svizzere dell’Under 15 e dell’Under 16.

Qualora il corteggiamento dello Young Boys dovesse andare a buon fine, Stamm si ritroverebbe allenatore capo di un club iscritto alla massima competizione europea per club. Dopo l’eventuale debutto in patria nel match di sabato 19 ottobre contro il Lucerna, il tecnico del Dresda sarebbe subito chiamato ad una sfida per cuori forti proprio contro l’Inter, a caccia di punti preziosi in una delle gare oggettivamente più abbordabili, almeno sulla carta, di questa prima fase in Champions League.