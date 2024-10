Alla Juve a gennaio: Giuntoli fa un altro scippo all’Inter

La Juventus potrebbe fare un altro scippo all’Inter. Il giocatore piace molto ai bianconeri e Giuntoli prepara l’assalto: i dettagli

Manca ancora diverse settimane all’apertura della sessione invernale di calciomercato, ma diverse trattative sono pronte ad entrare nel vivo. In casa Inter, se non ci saranno sorprese dell’ultimo minuto, sarà un gennaio abbastanza tranquillo. Senza uscite, non ci attendiamo dei movimenti importanti in entrata e lo sguardo di Marotta e Ausilio sarà rivolto più verso giugno e nel chiudere le operazioni con alcuni giocatori in scadenza.

Ma su un possibile obiettivo la Juventus potrebbe avere la meglio. I bianconeri, che già contendono David all’Inter, sarebbero pronti a sfidare i nerazzurri nella corsa ad un altro giocatore. Ma Giuntoli è pronto ad una mossa per sbaragliare la concorrenza e portarlo alla corte di Motta. Una scelta che taglierebbe completamente fuori Marotta visto che i piani di Viale della Liberazione sono diversi da quelli del club torinese.

Inter e Juventus nei prossimi mesi si sfideranno diverse volte sul mercato. Nei giorni scorsi abbiamo scritto dell’ormai possibili duello duello tra nerazzurri e bianconeri per David. Ma c’è anche un altro giocatore finito nel mirino della società torinese e il direttore sportivo sarebbe pronto ad una classica giuntolata per anticipare la concorrenza e portarlo alla corte di Thiago Motta.

Calciomercato Inter: accelerazione Juve, Marotta beffato

Il giocatore in questione è Bertola dello Spezia. Come vi abbiamo raccontato, l’Inter starebbe seguendo da vicino il giocatore dei liguri e passare all’attacco in vista di giugno. Il contratto in scadenza con i liguri e l’ottimo rapporto con Tinti potrebbero facilitare la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Ma attenzione alla Juventus, con Giuntoli che avrebbe pensato ad una mossa a sorpresa per anticipare la concorrenza e regalare a Thiago Motta un giocatore che lo stesso tecnico conosce molto bene.

L’idea che sta prendendo piede in casa Juventus è quella di portare Bertola a Torino già durante il calciomercato invernale. Thiago Motta ha fatto esordire il difensore in Serie A quando sedeva sulla panchina dello Spezia. E potrebbe dare il via libera a questa operazione.

Da parte dei liguri massima disponibilità a sedersi ad un tavolo e trattare la cessione del proprio giocatore senza accordo sul rinnovo. Insomma, le possibilità di chiudere l’affare subito ci sono. Una mossa che consentirebbe ai bianconeri di anticipare la concorrenza e mettere fuori dai giochi anche l’Inter.