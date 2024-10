Anche Bastoni al centro dello scandalo: “È un disastro”

Il difensore nerazzurro, apparso non impeccabile nelle due partite di Nations League, incassa la pesante sentenza del giornalista

La terza e la quarta giornata del Gruppo B della Lega A di Nations League hanno regalato all’Italia di Luciano Spalletti la conferma del primo posto del raggruppamento e, nonostante manchi ancora la matematica certezza di finire avanti a Francia e Belgio nel girone, anche la sicurezza di essere testa di serie nel sorteggio delle eliminatorie dei Mondiali 2026.

Grazie alla Spagna, che ha vinto il suo gruppo, la Nazionale può già festeggiare l’obiettivo minimo che ci si era prefissati dopo la disastrosa spedizione in terra di Germania agli ultimi Europei. Restando alle ultime due sfide giocate pochi giorni fa, dopo 40′ di altissimo livello col Belgio, gli Azzurri sono stati costretti al pareggio soprattutto a causa della sfortunata espulsione rimediata da Lorenzo Pellegrini al 40′ del primo tempo.

Tutto come da copione invece la partita di Udine contro Israele, vinta 4-1 e caratterizzata anche dall’esordio con la maglia azzurra di Daniel Maldini, che ha dato continuità alla dinastia di famiglia nella gloriosa esperienza di nonno Cesare e papà Paolo con la rappresentativa nazionale.

Sebbene il match contro Israele non abbia avuto storia, alcune crepe nella fase difensiva – e nell’interpretazione del ruolo da parte di qualche singolo – non sono mancate. Su questo aspetto si è concentrato il giornalista Tony Damascelli, intervenuto come di consueto ai microfoni di ‘Radio Radio’.

Bastoni nel mirino della critica: “Quando non ha la palla…”

Protagonista di una pesante distrazione che poteva costar carissima all’Italia nel match dell’Olimpico contro I Diavoli Rossi (il VAR non ha assegnato il rigore ai belgi nonostante sembrasse abbastanza evidente il fallo del nerazzurro) Alessandro Bastoni ha mostrato qualche incertezza di troppo anche nella seconda gara in terra friulana.

Sebbene in ‘buona compagnia’ dal punto di vista degli errori individuali compiuti da altri illustri compagni di squadra – quasi imperdonabile la scarsa concentrazione di Riccardo Calafiori in occasione del gol israelita – Bastoni è stato messo nel mirino da Damascelli. Il quale per la verità non è nuovo ad aspre critiche riguardanti la fase difensiva ‘nuda e cruda’ dell’ex Parma.

“Vado un po’ controcorrente“, ha esordito il giornalista. “A me la fase difensiva non piace affatto, soprattutto sul fronte sinistro. Non dimentichiamo il favore arbitrale con il Belgio nell’episodio riguardante Bastoni: una situazione simile a quella già vista durante l’Europeo. Bastoni è fantastico quando ha la palla tra i piedi, ma è disastroso quando deve affrontare un avversario in velocità, specialmente in contropiede“, ha sentenziato Damascelli.