Arnautovic ceduto in Serie A: scambio (non) alla pari con l’Inter

Da ruota sgonfia a motore: è bastatalo poco alla Serie A per rivalutare Arnautovic; ecco chi propone lo scambio

Con la doppietta in Nations League con la maglia dell’Austria (un goal, molto bello, su azione e un altro su rigore, contro la Norvegia), Marko Arnautovic sembra essersi rivalutato agli occhi del calcio italiano, dopo mesi in cui è stato spernacchiato e giudicato con sprezzo. I primi ad averlo trattato con pregiudizio sono stati i tifosi nerazzurri, che hanno continuato a criticare aspramente ogni suo minuto giocato con la maglia dell’Inter, anche quando l’austriaco ha dimostrato impegno e utilità tattica.

In tanti volevano che si facesse da parte quest’estate per permettere all’Inter di prendere Gudmundsson dal Genoa. A un certo punto si è anche parlato di un possibile scambio proprio con la società ligure: pare che Gilardino avesse dato il suo ok all’arrivo dell’austriaco come parziale contropartita per lasciar uscire l’islandese. Ma Arnautovic avrebbe rifiutato la destinazione, confermando di voler rimanere a Milano.

In realtà, l’Inter non avrebbe potuto comunque prendere Gudmundsson: per far spazio all’islandese bisognava innanzitutto trovare una squadra a Correa, che a bilancio è un peso molto più gravoso di Arnautovic. Ma l’argentino è ancora a Milano, e apparentemente sembra meglio tollerato dai tifosi nerazzurri rispetto all’austriaco. Perché?

Arnautovic ha sbagliato parecchi goal la scorsa stagione. Si è infortunato spesso e in alcune partite è apparso fuori forma. E, a un certo punto, il tifo nerazzurro a cominciato a osteggiarlo. Esagerando. Il giudizio, infatti, non appare equilibrato. Marko non ha fatto la differenza, ma ha dimostrato impegno: si è messo a disposizione e, a modo suo, è stato utile alla squadra. Ora è il quarto attaccante in rosa. Che cosa dovrebbe fare di più di quel che sta facendo?

Arnautovic via a gennaio: è scambio con un club di Serie A

La verità è che Arnautovic, nonostante l’età, ha ancora molti estimatori, soprattutto in Italia. Quest’estate è stato cercato da varie squadre. E a gennaio potrebbe farsi avanti anche il Torino, alla ricerca di una nuova punta per far fronte all’assenza di Zapata.

Il Toro, così come suggerito da più fronti, starebbe insomma pensando a muoversi per prendere Arnautovic a gennaio. E gli intermediari potrebbero provare a organizzare uno scambio: l’austriaco al Toro e Sanabria ai nerazzurri.

L’Inter, però, dovrebbe metterci qualche milione in più per equilibrare l’affare. Arnaldo Sanabria Ayala è più giovane di Arnautovic (ha ventotto anni) e ha un contratto in scadenza nel 2026, quindi ha un anno di contratto in più rispetto all’austriaco. Ecco perché Cairo potrebbe chiedere un conguaglio di almeno 2 milioni.

Il paraguaiano, pur non essendo mai davvero esploso come goleador, non è un giocatore scarso. Ha tecnica, sa attaccare la profondità, giocare di sponda, partecipare alla manovra e adattarsi a più compiti offensivi. Sulla carta, potrebbe essere molto utile a Inzaghi.

Sanabria: i mesi decisivi per il rilancio

Sembra però che il paraguaiano con cittadinanza spagnola preferisca pensare al presente: vorrebbe sfruttare l’assenza di Zapata per riconquistarsi una maglia da titolare e ricominciare a segnare, tornando magari ai livelli del 2022\23, la sua stagione miglior in assoluto, quando con i granata segnò 13 reti in Serie A.

Dopo aver tanto girato, Sanabria ha trovato una certa stabilità in Piemonte. Cresciuto nel Barcellona, passato per Sassuolo, Roma, Sporting Gijon, Betis, Genoa e di nuovo Betis, è al Torino dal 2021. Come spiegato, nonostante non abbia mai centrato una stagione da protagonista, ha qualità ed esperienza. Detto questo, non è ai livelli di Arnautovic. Con tutti i suoi difetti, l’austriaco ha maggiore personalità e, se vuole, può risultare ancora decisivo.

E poi parliamo comunque di un ventottenne, e non di un ragazzino: un obiettivo che non potrebbe conformarsi ai piani di svecchiamento della rosa dettati da Oaktree. Lo scambio in Serie A con Aranutovic ha senso più che altro per liberarsi dall’ingaggio pesante dell’austriaco. Ma, a questo punto, basta aspettare fino a giugno, ovvero fino alla scadenza naturale del suo contratto.