Calciomercato, l’annuncio che spiazza Marotta: “Mai all’Inter”

“Non andrà all’Inter”, il tentativo nerazzurro di arrivare a un possibile obiettivo di mercato potrebbe rivelarsi inefficace

Sta per tornare al completo il gruppo a disposizione di mister Inzaghi ad Appiano Gentile. Con gli ultimi rientri dei calciatori impegnati nei match con le Nazionali, il tecnico nerazzurro potrà finalmente cominciare a preparare la prossima sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica sera all’Olimpico.

Non solo buone notizie per l’Inter dalla pausa della Serie A. Ai gol di Lautaro, Frattesi, Dumfries, Calhanoglu e alle ottime prestazioni di Dimarco e Bastoni hanno fatto da contraltare i due infortuni di Valentin Carboni (stagione praticamente finita dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio) e di Piotr Zielinski, le cui condizioni sono ancora da valutare.

In questi giorni di attesa per il ritorno della Serie A, di Inter si è parlato anche in ottica mercato. Il citato infortunio di Carboni pone fine alle possibilità di acquisto definitivo da parte dell’Olympique Marsiglia a fine stagione mentre Dumfries ha annunciato l’ormai prossimo rinnovo del contratto a fine stagione.

“Mai all’Inter”, futuro già deciso per l’obiettivo dei nerazzurri

Inter cui è stato accostato anche Daniel Maldini. L’attaccante del Monza ha esordito in Nazionale a Udine contro Israele davanti al padre Paolo che, proprio nello stesso stadio, ha debuttato con il Milan in Serie A. Il giusto premio per l’ex rossonero che si sta mettendo in evidenza nel Monza, nonostante l’inizio di stagione deludente dei biancorossi.

Una crescita quella di Maldini iniziata nella seconda parte della scorsa stagione quando il Milan lo presta al club brianzolo dopo l’esperienza poco soddisfacente all’Empoli. Daniel segna quattro gol e si guadagna il riscatto da parte del Monza che lo acquista dai rossoneri in saldo, considerata la scadenza contrattuale con il Milan fissata a fine stagione.

La cessione di Maldini, specie dopo quanto di buono fatto vedere l’anno scorso, non è stata gradita dai tifosi del Milan. Figurarsi il suo accostamento all’Inter che lo sta seguendo con attenzione. Addirittura c’è già qualche bookmakers che quota già il possibile approdo di Maldini in nerazzurro, ipotesi sulla quale si è esposto anche il giornalista Vincenzo Matrone.

Intervistato da Calciomercato.it, Matrone è stato piuttosto netto nel commentare questa indiscrezione di mercato: “So per certo che Daniel è molto legato ai colori del Milan e sente ancora qualcuno dei rossoneri. Ci tiene tantissimo e posso dare questa notizia. Maldini non andrà sicuramente all’Inter. Lo so per certo.” E se Maldini tornasse al Milan ? Si è scritto anche di questa ipotesi. Al momento, a riguardo, l’unica certezza è che i rossoneri hanno inserito nell’accordo con il Monza una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.