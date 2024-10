Colpo dall’Atalanta, capolavoro Inter: Simone Inzaghi può esultare

Ad un mese dal previsto rientro in campo, il giocatore resta nel mirino del club nerazzurro: Inzaghi già si lecca i baffi

Un infortunio che ha cambiato, almeno nell’immediato, la carriera del calciatore. Uno stop occorso nella gara più inutile dell’anno – un recupero di campionato programmato quando le altre squadre avevano già completato il loro calendario, e con la classifica congelata anche per le due sfidanti – quando forse sarebbe stato meglio preservare il talento in vista di Euro 2024.

La sfortuna si è accanita contro Giorgio Scalvini, uno degli enfant prodige del calcio italiano, uno che alla tenera età di 20 anni aveva già conquistato la Nazionale grazie alla straordinaria crescita messa in mostra nell’Atalanta, il club che ne ha coltivato il talento sin dai primi anni delle categorie giovanili.

Gettato nella mischia da Gasperini per consentirgli di fare del minutaggio dopo che il classe 2003 era finito in panchina, pur entrando poi spesso a gara in corso, negli ultimi match stagionali della Dea, il centrale si è infortunato.

“Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“: questa l’impietosa diagnosi sul ragazzo, che ha visto così sgretolarsi davanti agli occhi le prospettive di un Europeo che chissà, forse sarebbe stato diverso anche per l’Italia di Luciano Spalletti, naufragata poi nei disastri difensivi evidenziati nella kermesse continentale.

Già valutato almeno 45 milioni dall’Atalanta, che nel frattempo aveva rispedito al mittente le prime proposte provenienti dalla Premier League, Scalvini era da tempo anche in orbita Juve. Ma era stata soprattutto l’Inter a fare passi da gigante nell’abbozzare una trattativa che, se pensiamo alla scorsa estate, sarebbe stata comunque complicata.

È prossimo al rientro: Scalvini osservato speciale di Marotta

Pur dovendo ancora recuperare totalmente dall’infortunio, ma essendo ormai prossimo al rientro – previsto per la terza settimana di novembre – il difensore non ha perso per strada i suoi corteggiatori. Beppe Marotta potrebbe volgere a proprio favore la lunga inattività del ragazzo – chiamato ad ogni modo a dare delle risposte importanti una volta ristabilitosi pienamente – per strappare un prezzo ‘scontato’ alla cara bottega del club orobico. Difficile, la valutazione è intorno ai 50 milioni di euro (!).

A margine di un interesse che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, resta per un certo Daniel Maldini, la dirigenza meneghina ha individuato nel nativo di Chiari – apprezzatissimo da Inzaghi – il giovane colpo italiano del futuro. Un domani vicino, che potrebbe chiamarsi luglio/agosto 2024.