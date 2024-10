L’Inter si prende il grande talento: schiantato il Manchester City

Un classe 2007, seguito fra gli altri anche dal Manchester City: a sorpresa l’Inter sembra in vantaggio per il talento

L’agente del giovane fenomeno di cui sta discutendo mezza Europa ha lasciato chiaramente intendere di essere già stato in contatto con club italiani. Di fatto, il ragazzi ha ricevuto manifestazioni di interesse da vari club: piccoli, medi e grandissimi. Ma a gennaio l’Inter potrebbe chiudere l’affare e bruciare sul tempo il Manchester City e tutte le altre società interessate al talento.

Si chiama Matias Siltanen ed è un centrocampista finlandese classe 2007. Ventunesimo miglior teenager secondo il CIES. Il suo nome ha cominciato a risuonare con grande eco in tutta Europa dopo che il Guardian gli ha dedicato un approfondimento, rivelando poi quali sembrano le squadre a oggi più vicine. Per il giornale britannico (che ha incluso Matias nella sua lista dei 60 migliori giovani talenti del calcio mondiale nati nel 2007), nel gruppo delle interessate ci sarebbe appunto anche l’Inter.

Il Guardian lo ha descritto come un centrocampista di contenimento, bravo a costruire e ad avanzare, molto maturo tatticamente. In effetti, guardando qualche video si nota un calciatore già abbastanza strutturato anche fisicamente che sembra parecchio a suo agio in campo, sicuro quando ha la palla fra i piedi e, soprattutto, capace di inventare passaggi intelligenti. Le statistiche dicono che lo scorso anno ha ottenuto una percentuale di passaggi riusciti poco al di sotto del 93%. I passaggi lunghi riusciti sono invece al 75%.

Matias Siltanen, l’agente ammette che l’Inter c’è

A gennaio Siltanen potrebbe lasciare il KuPS. E potrebbe davvero finire all’Inter. Questo almeno ha lasciato intendere in alcune recenti interviste il suo agente (il quale, tuttavia, non ha chiuso le porte ad altre destinazioni. Come sottolinea il Guardian, sul talento ci sono anche Juventus e Manchester City, che hanno già inviato i propri scout a osservarlo.

Il ragazzino ha esordito con la seconda squadra del KuPS in terza divisione, nel 2022, quando aveva appena compiuto sedici anni, e l’anno seguente è passato in prima squadra. A fine anno è stato nominato giocatore giovane dell’anno dalla federazione calcistica finlandese. Intanto si è fatto notare nell’Under 16 finlandese, poi come capitano dell’U-17 e ora è un titolare fisso dell’U-19.

Matias è un fan sfegatato di Messi ma, nel gioco, si ispira dichiaratamente a Rodri. Il tecnico del KuPS, Jani Honkavaara, teme che passare subito in un top club potrebbe essere rischioso. Per questo gli ha consigliato un passaggio intermedio, con un’esperienza in Olanda o Danimarca per poter crescere più gradualmente. Ma l’hype e forte e il giovane, conscio di poter diventare uno dei nomi più forti del calcio finlandese, potrebbe anche lasciarsi lusingare da altre prospettive.

Il talento finlandese conteso fra Inter, Manchester City e Juve

Ci sono anche altri talenti interessanti in Finlandia. Per esempio, lo scorso anno il giocatore con il maggior numero di assist in campionato è stato il ventiduenne Pyry Hannola del SJK. Un nome che non è ancora noto come quello di Siltanen (e che non è passato nemmeno per le giovanili della Nazionale), ma di grande talento.

Anche Hannola ha visione di gioco, tecnica e furbizia. Può giocare come mezzala o trequartista. Di certo l’Inter lo sta già seguendo. Il club nerazzurro è infatti particolarmente attendo al mercato finlandese, come dimostra l’acquisto del giovanissimo Ilari Kangasniemi, arrivato il gennaio scorso nell’U-18 nerazzurra dal settore giovanile del club della sua città natale: il SJK Seinajoki.

Da tenere d’occhio c’è anche il folletto d’attacco Otso Liimatta, che nelle qualificazioni per l’Europeo U-21, in 9 partite ha segnato 7 reti e fornito 3 assist, inserendosi in azioni che hanno portato al goal ogni 64′.