Marotta lo riporta all’Inter, colpo da favola: di nuovo in nerazzurro

Marotta pianifica un ritorno da urlo, tifosi dell’Inter impazienti: può firmare durante il calciomercato estivo

Al netto di qualche piccolo passo falso, l’Inter di Simone Inzaghi quest’anno sta dimostrando la sua forza e un grande calcio. Merito anche delle scelte che, in sede di mercato, ha portato avanti il presidente Marotta.

L’ex dirigente della Juve, con grande lungimiranza, ha pianificato l’approdo ad Appiano Gentile di profili di grande spessore, soprattutto a centrocampo e in attacco: Zielinski e Taremi. Un nodo importante da sciogliere è però decisamente qualche metro più dietro. La retroguardia rimane un vero e proprio problema per l’Inter. Per quel che riguarda il presente, la squadra di Inzaghi ha certamente incassato troppe reti quest’anno.

9 in 7 gare: basti pensare che il Napoli capolista è fermo a 5, la Juve (a -1 in classifica dai nerazzurri) ne ha subito soltanto 1. Ecco quindi che in prospettiva qualcosa di corposo potrebbe cambiare. Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sono attesi al varco, un addio il loro inevitabile o quasi visti i contratti in scadenza il 30 giugno 2025 e la voglia di Oaktree di rinfrescare e ringiovanire la difesa.

Inter, ci siamo: il big sta per tornare

Proprio per quel che riguarda la difesa, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe clamorosamente pensare ad un ritorno che farebbe impazzire – o arrabbiare… – il popolo nerazzurro. L’Inter, in estate, avrà bisogno di almeno un centrale di livello internazionale: il profilo giusto può essere quello del grande ex, Milan Skriniar.

Il nazionale slovacco, classe 1995, sembra aver ormai finito la sua avventura al PSG. Luis Enrique non lo vede e lo ha relegato costantemente al ruolo di riserva. E così lo stesso Skriniar, da mesi, si sta guardando intorno a caccia della proposta ideale per il suo futuro.

Si è parlato e si parla tanto di Juventus, che pure sta ricercando un difensore di alto livello e ha fatto più di un sondaggio con l’entourage del calciatore. Ma Marotta potrebbe mettere la freccia per anticipare i bianconeri e non solo, riportando a Milano il forte difensore. Il contratto di Skriniar con la società di Al-Khelaifi è in scadenza il 30 giugno 2028. ma pare evidente che il PSG non si opporrebbe alla partenza del difensore. Anzi…

L’Inter potrebbe offrire 20 milioni di euro per il cartellino dello slovacco, una proposta che i parigini, avendolo preso a zero proprio dall’Inter poco più di un anno fa, accetterebbero di buon grado. Il nodo cruciale riguarderebbe l’ingaggio, Skriniar attualmente guadagna 9,5 milioni di euro a stagione più bonus.

La dirigenza di Viale della Liberazione ne offrirebbe circa la metà, rientrando dunque nei parametri salariali imposti dalla proprietà. Skriniar, dunque, dovrebbe dare il via libera a un sostanzioso taglio dei propri emolumenti, cosa che francamente appare impossibile. Per lo slovacco più plausibile il trasferimento in Arabia, magari all’Al-Nassr di Stefano Pioli dove giocano Cristiano Ronaldo e il suo ex compagno interista Marcelo Brozovic.