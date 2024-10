Promozione imbattibile Sky, Champions e Serie A ora a un prezzo super: c’è anche Sinner nell’offerta

Vicinissimo il ritorno di Serie A e Champions League. Con questa offerta di Sky potete seguire il tutto a un prezzo molto conveniente

Finalmente la tanto “odiata” pausa per le Nazionali è in archivio. Nel weekend torna in campo la Serie A con la 8.a giornata che precede, a sua volta, il ritorno delle coppe europee la prossima settimana.

L’Inter sarà di scena domenica sera all’Olimpico contro la Roma, nel primo di tre impegni settimanali che vedranno poi i nerazzurri in campo con lo Young Boys in Champions League e la Juventus nel match clou di domenica 27 ottobre alle 18. Quest’ultimo sarà visibile anche da Sky Sport. Un grande evento per la pay tv satellitare sulla quale, dopo anni, torneranno anche alcuni dei big match del campionato, prima appannaggio esclusivo di Dazn che – lo ricordiamo – trasmette tutte le 10 partite di ogni turno di Serie A.

A proposito di Sky, di seguito vi sveliamo come vedere tutti gli eventi di calcio e di sport trasmessi dall’emittente senza ricorrere ad antenna satellitare e decoder e con un costo di abbonamento molto sostenibile.

Come seguire gli eventi di sport e calcio di Sky a un super prezzo

L’alternativa a Sky satellite e Sky Stream la fornisce .. Sky stessa. Ci riferiamo a NowTv, la piattaforma streaming di proprietà dell’emittente, alla quale è possibile abbonarsi con diverse modalità per seguire tutti i contenuti veicolati in tv. Nella fattispecie qui vogliamo soffermarci sul Pass Sport, un pacchetto completo che vi consente di usufruire di una copertura pressoché completa degli eventi di calcio e sport trasmessi già su Sky satellite.

Il vantaggio di NowTV è anche il prezzo di abbonamento piuttosto vantaggioso. Nel momento in cui vi scriviamo, Sky propone in promozione il Pass Sport a 14.99€ al mese (con vincolo per un anno) e a 24.99€ con possibilità di disdetta al termine di ogni mese di visione.

I contenuti che offre il Pass Sport sono molteplici. Per quanto riguarda il calcio abbiamo la Champions League (con esclusione delle partite del mercoledì esclusiva di Prime Video), tre partite di Serie A ogni turno, l’Europa e la Conference League, la Premier League (con tutti i match di ogni weekend), la Bundesliga e tutta la Serie C.

Ampia la copertura degli altri sport. C’è la possibilità anzitutto di seguire tutti i match di Jannik Sinner grazie all’esclusiva dei tornei Atp, di Wimbledon e Coppa Davis. Chi è appassionato di motori può assistere ai GP di Formula 1, MotoGP e Superbike. Spazio anche al basket con l’NBA e l’Eurolega, al Rugby con il Sei Nazioni, i Test Match e lo United Rugby Championship, ai meeting di Atletica Leggera della Diamond League e a tutta la stagione ciclistica e degli sport invernali visibili sui canali di Eurosport.

Tutto questo – lo ribadiamo – a 14.99€ con vincolo annuale. Attivare Now TV è molto semplice. Vi basta consultare il sito now.it/sport, iscrivervi con i dati richiesta e attivare l’opzione di abbonamento desiderata con un metodo di pagamento consentito. NowTv è visibile oltreché da pc anche da smartphone e smart tv con le app dedicate e disponibili nei vari store digitali.