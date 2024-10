Asllani ko prima di Roma-Inter: le ultime da Appiano

Botta rimediata in allenamento per il centrocampista italo-albanese, condizioni da valutare a pieno in vista della diramazione della lista convocati per la trasferta all’Olimpico contro la Roma

Mancano appena due giorni all’appello prima del fischio d’inizio di una delle partite più importanti delle prossime settimane per l’Inter, ovvero quella di campionato contro la Roma in programma domenica sul terreno di gioco dell’Olimpico.

Lo scontro diretto con la squadra di Ivan Juric, rinnovata nelle impostazioni tattiche rispetto a quanto profuso dalla precedente gestione di Daniele De Rossi, potrebbe infatti rappresentare un giro di boa importante per comprendere la situazione mentale ma soprattutto fisica degli uomini a disposizione di Simone Inzaghi. Specie coloro i quali hanno da poco fatto rientro dai rispettivi ritiri con le Nazionali, impegnate su più fronti sia in Europa per la Nations League che nel resto del mondo per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’unica preoccupazione per Inzaghi è avere adesso tutto l’organico con sé per poter arricchire la manovra di volta in volta e gestire con precisione anche le energie, con larga veduta anche verso l’impegno infrasettimanale di Champions League e quello ancor più prezioso contro la Juventus di fine mese. Recuperato Nicolò Barella e soltanto per metà Tajon Buchanan ancora di rientro dal lunghissimo stop della scorsa stagione, però, il tecnico piacentino deve pagare lo scotto di Piotr Zielinski e Kristjan Asllani.

Inter senza Zielinski, serve anche Asllani contro la Roma: condizioni da rivalutare

Il centrocampista italo-albanese, al centro delle recenti voci di mercato che hanno messo in dubbio la sua posizione negli schemi nerazzurri nel prossimo futuro in qualità di vice Calhanoglu, ha infatti rimediato una contusione nelle fasi terminali della seduta d’allenamento mattutina tenutasi come di consueto sui campetti della Pinetina.

Nulla di preoccupante ma in ogni caso le sue condizioni verranno rivalutate soltanto domani in occasione della rifinitura pre partenza verso Roma, prevista poi nel corso della giornata. Se Asllani non dovesse aggregarsi al resto del gruppo, Inzaghi potrà contare soltanto su Davide Frattesi come centrocampista di ruolo in panchina e potrebbe dover andare incontro all’ennesima operazione di adattamento a partita in corso al momento delle sostituzioni. La speranza è che dunque il centrocampista ex Empoli possa recuperare a pieno per poter permettere all’allenatore piacentino di inserire il suo nome all’interno della lista convocati da rilasciare in via ufficiale alla Federazione.