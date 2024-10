Decisione definitiva, nuovo colpo in Serie A: lo ha chiesto Inzaghi

Simone Inzaghi lo vuole all’Inter, colpaccio da urlo a fine stagione: ecco il gioiello della Serie A in nerazzurro

Dalla difesa all’attacco, l’Inter in sede di mercato punta a migliorarsi ed in tal senso Simone Inzaghi ha già le idee chiarissime su come e dove migliorare la rosa nerazzurra. Un gruppo che ha ‘ammazzato’ lo scorso campionato e che quest’anno proverà a ripetersi, arrivando fino in fondo pure in Champions League.

Ad ogni modo, a poche ore dalla super sfida contro la Roma, trova ulteriore conferme una indiscrezione di mercato. Si parla di giugno, un’idea pazzesca che risulterebbe essere un meraviglioso investimento, per il presente ma soprattutto per il futuro non troppo lontano.

La sorpresa in sede di mercato Marotta potrebbe tirarla fuori direttamente in Serie A. Un’idea che da qualche settimana sta prendendo corpo e che nelle ultime ore ha trovato conferma. Così il gioiello che ha conquistato il calcio italiano a fine stagione potrebbe ritrovarsi a vestire la maglia dell’Inter.

Inter, ecco l’ex Barcellona: assalto a giugno

Uno dei nodi più complicati da sciogliere per la dirigenza di Viale della Liberazione riguarderà il ruolo di vice Calhanoglu. Al momento c’è Asllani in quella posizione. Ma il nazionale albanese ha fino ad ora deluso e non è affatto escluso che alla fine possa essere rimpiazzato a fine campionato.

Dei diversi nomi scandagliati da Beppe Marotta ce n’è uno in particolare che scalderebbe il cuore dei tifosi nerazzurri: Adriàn Bernabè. 23 anni, cresciuto nella Cantera del Barcellona e arrivato a Parma nell’estate 2021 dal Manchester City, lo spagnolo sta mostrando tutte le sue qualità anche in Serie A.

Dopo aver trascinato i Ducali alla promozione nella passata stagione, il grande salto non è mancato e adesso davanti alla difesa è uno dei centrocampisti di maggiore qualità e carisma del nostro campionato.

Caratteristiche che non hanno lasciato indifferente la dirigenza di Viale della Liberazione. Il classe 2001 pur essendo nato trequartista – come Calhanoglu, tra l’altro – sta agendo con grandi risultati davanti alla difesa in un centrocampo a due con Hernani. 7 le presenze agli ordini di Pecchia fino ad ora. E se Asllani dovesse continuare a far storcere il naso a Inzaghi in quella posizione (appena 162′ in campo per lui, ad oggi) l’assalto a Bernabè sarebbe quasi scontato.