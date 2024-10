L’affare prende quota: dal Milan all’Inter, parte la contestazione

Un’indiscrezione di mercato che sta prendendo quota e spaventa i tifosi del Milan. L’Inter ci prova e arriva una conferma importante

Pausa di campionato ricca di indiscrezioni di calciomercato per l’Inter che, intanto, si appresta a tornare in campo contro la Roma nel big match di domenica sera all’Olimpico.

Cominciamo dalle certezze. L’infortunio al ginocchio di Valentin Carboni, di fatto, azzera le possibilità di un acquisto a titolo definitivo da parte dell’Olympique Marsiglia. Da valutare, inoltre, la possibilità che il giocatore possa già tornare subito all’Inter, interrompendo così il prestito in Ligue 1. E’ in arrivo, invece, il rinnovo di Dumfries fino al 2027 con ritocco dell’ingaggio. A confermarlo è stato lo stesso esterno nerazzurro in un’intervista rilasciata alla tv olandese NOS.

Ci sono conferme sull’interessamento dell’Inter per Jonathan David, l’attaccante canadese del Lille che non rinnoverà il contratto a fine stagione. Un parametro zero ambitissimo da alcuni dei top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus che condivide con l’Inter anche un altro obiettivo di mercato ovvero il difensore Jonathan Tah del Bayer Leverkusen.

L’indiscrezione di mercato che agita i tifosi del Milan: può andare all’Inter

Tra i nomi accostati all’Inter c’è anche quello di Daniel Maldini. Sono stati giorni da ricordare quelli appena trascorsi per il trequartista del Monza, convocato per la prima volta in Nazionale con tanto di esordio a Udine contro Israele proprio nello stadio dove il padre aveva debuttato con il Milan in Serie A.

Una crescita importante quella di Maldini, cominciata nella seconda parte della scorsa stagione con l’approdo al Monza dopo l’infruttuoso prestito all’Empoli. In scadenza con il Milan, Daniel è stato ceduto ai brianzoli e potrebbe ambire presto a un altro top club. L’Inter è sulle sue tracce. Un interessamento concreto quello dei nerazzurri che continueranno a seguire l’ex rossonero per tutta la stagione.

Certo, l’ipotesi di vedere un Maldini con la maglia dell’Inter spaventa e non poco i tifosi del Milan per i quali anche la cessione troppo frettolosa del trequartista al Monza (con una percentuale sulla futura rivendita) sta rappresentando, specie sui social, un motivo di contestazione nei confronti di proprietà e dirigenza.

Di solito, quando i bookmakers iniziano a muoversi proponendo quote sulla riuscita o meno di un evento extra campo è il segnale che qualcosa di vero c’è. Ebbene, due tra i più importanti presenti sul mercato italiano quotano già il possibile passaggio di Maldini all’Inter. Si tratta di Better e Goldbet. Entrambe lo offrono a 4 volte l’importo scommesso da chi punta sul trasferimento. I nerazzurri sono in vantaggio, tra le possibili pretendenti di Maldini, su Juventus (offerta a 8), Milan e Napoli, entrambi proposti a 10. Nel palinsesto dedicato, l’opzione più probabile resta comunque la permanenza di Maldini a Monza, offerta con una quota inferiore a 2.